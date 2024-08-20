



Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 августа, проводит стратегическую сессию по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Открывая мероприятие, Андрей Бочаров заявил, что развитие туристической отрасли в регионе должно стать одним из приоритетных направлений и серьезной точкой роста.

– Мы с вами должны, с одной стороны, опираться на наше историческое наследие, достижения, которые достались нам от предыдущих поколений, результаты нашего с вами труда, а с другой – искать и находить новые формы, форматы, подходы по привлечению в Волгоградскую область разноплановых туристических потоков. И при этом продолжать работу по модернизации действующей и созданию в регионе новой современной инфраструктуры и новых туристических маршрутов, – сказал глава Волгоградского региона. – У Волгоградской области – объективно много уникальных преимуществ, которые могут и должны стать нашими аргументами для развития внутрирегионального туризма, привлечения туристов из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Туристическая отрасль Волгоградской области к 2030 году должна составлять 5% валового регионального продукта, – заявил губернатор Волгоградской области.

– Хорошие перспективы развития у культурно-познавательного, исторического, экологического, этнографического, лечебно–оздоровительного, круизного, событийного, детского, промышленного, медицинского туризма, агротуризма и других видов. Это позволяет нам с вами построить по-настоящему современную разноплановую индустрию туризма, которая обеспечит существенный вклад в развитие экономики Волгоградской области и позволит уже в 2030 году достичь доли в 5% Валового регионального продукта, в соответствии с нашими планами перспективного развития Волгоградской области на ближайшее десятилетие.

По заявлению Бочарова, в регионе должны измениться подходы к оценке турпотока для более качественного развития инфраструктуры и туристических продуктов.

– Мы системно занимаемся развитием туристической сферы, и уже есть определённые результаты. Туристический поток за последние годы вырос в 2,5 раза и приближается в этом году уже к 2 млн человек. При этом надо отметить, что сегодня наши возможности не позволяют учитывать весь реальный туристический поток, проходящий через Волгоградскую область, наши муниципальные образования, и оперативно влиять на изменение ситуации. Над этим вопросом надо существенно поработать, так как именно всесторонняя оценка туристического потока позволит нам более качественно принимать решения в туристической сфере и более оперативно развивать инфраструктуру в наиболее востребованных направлениях, а также более точно и оперативно реагировать на запросы людей, приезжающих к нам в гости.

Располагая более точными данными о туристических потоках и их направлениях, о предложениях и запросах гостей Волгоградской области, уверен глава региона, можно будет дополнительно предлагать новые туруслуги, маршруты, позволяющие более глубоко погрузиться в интересующую их тематику.

– Также мы сможем предлагать нашим гостям заранее формировать турмаршруты в более развернутом формате — с учетом времени года, особенностей погодных условий и других факторов. В целом необходимо делать все, чтобы люди хотели вернуться к нам в следующий раз, уже вместе со своими родственниками и друзьями, — иными словами, развивать возвратный туризм. Туризм должен по-настоящему стать клиентоориентированной отраслью.

По мнению Андрея Бочарова, Волгоградская область способна принимать до 5 млн туристов в год.

– Путешествовать по России становится по-настоящему модным. И преуспеют в развитии туризма именно те регионы, которые будут активно заниматься развитием инфраструктуры и предлагать более качественные туристические продукты. Позиции Волгоградской области здесь считаю очень сильными, – подчеркнул он.

Для достижения поставленных целей необходимо, по словам губернатора: