Общество

Как привлечь миллионы туристов? Волгоградский губернатор открыл стратегическую сессию

Общество 20.08.2024 11:17
0
20.08.2024 11:17


Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 августа, проводит стратегическую сессию по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Открывая мероприятие, Андрей Бочаров заявил, что развитие туристической отрасли в регионе должно стать одним из приоритетных направлений и серьезной точкой роста.

– Мы с вами должны, с одной стороны, опираться на наше историческое наследие, достижения, которые достались нам от предыдущих поколений, результаты нашего с вами труда, а с другой – искать и находить новые формы, форматы, подходы по привлечению в Волгоградскую область разноплановых туристических потоков. И при этом продолжать работу по модернизации действующей и созданию в регионе новой современной инфраструктуры и новых туристических маршрутов, – сказал глава Волгоградского региона. – У Волгоградской области – объективно много уникальных преимуществ, которые могут и должны стать нашими аргументами для развития внутрирегионального туризма, привлечения туристов из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Туристическая отрасль Волгоградской области к 2030 году должна составлять 5% валового регионального продукта, – заявил губернатор Волгоградской области.  

– Хорошие перспективы развития у культурно-познавательного, исторического, экологического, этнографического, лечебно–оздоровительного, круизного, событийного, детского, промышленного, медицинского туризма, агротуризма и  других видов. Это позволяет нам с вами построить по-настоящему современную разноплановую индустрию туризма, которая обеспечит существенный вклад в развитие экономики Волгоградской области и позволит уже в 2030 году достичь доли в 5% Валового регионального продукта, в соответствии с нашими планами перспективного развития Волгоградской области на ближайшее десятилетие. 

По заявлению Бочарова, в регионе должны измениться подходы к оценке турпотока для более качественного развития инфраструктуры и туристических продуктов.

– Мы системно занимаемся развитием туристической сферы, и уже есть определённые результаты. Туристический поток за последние годы вырос в 2,5 раза и приближается в этом году уже к 2 млн человек. При этом надо отметить, что сегодня наши возможности не позволяют учитывать весь реальный туристический поток, проходящий через Волгоградскую область, наши муниципальные образования, и оперативно влиять на изменение ситуации. Над этим вопросом надо существенно поработать, так как именно всесторонняя оценка туристического потока позволит нам более качественно принимать решения в туристической сфере и более оперативно развивать инфраструктуру в наиболее востребованных направлениях, а также более точно и оперативно реагировать на запросы людей, приезжающих к нам в гости.

Располагая более точными данными о туристических потоках и их направлениях, о предложениях и запросах гостей Волгоградской области, уверен глава региона, можно будет дополнительно предлагать новые туруслуги, маршруты, позволяющие более глубоко погрузиться в интересующую их тематику.

– Также мы сможем предлагать нашим гостям заранее формировать турмаршруты в более развернутом формате — с учетом времени года, особенностей погодных условий и других факторов. В целом необходимо делать все, чтобы люди хотели вернуться к нам в следующий раз, уже вместе со своими родственниками и друзьями, — иными словами, развивать возвратный туризм. Туризм должен по-настоящему стать клиентоориентированной отраслью. 

По мнению Андрея Бочарова, Волгоградская область способна принимать до 5 млн туристов в год.  

– Путешествовать по России становится по-настоящему модным. И преуспеют в развитии туризма  именно те регионы, которые будут активно заниматься развитием инфраструктуры и предлагать более качественные туристические продукты. Позиции Волгоградской области здесь считаю очень сильными, – подчеркнул он. 

Для достижения поставленных целей необходимо, по словам губернатора: 

  • активнее участвовать в тематическом национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», а также в профильных федеральных программах и проектах;
  • расширять возможности и при этом повышать доступность туристического продукта Волгоградской области;
  • продолжать развивать событийный туризм;
  • активнее взаимодействовать напрямую с регионами России и с дружественными странами;
  • в обязательном порядке учитывать экологическую составляющую при реализации проектов, связанных с природно-климатическим потенциалом региона;
  • организовать адресную работу по реализации потенциала водного и круизного туризма в регионе;
  • еще активнее продвигать туристические возможности Волгоградской области на российском и международном рынках.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.08.2024 12:37
Общество 20.08.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 12:36
Общество 20.08.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 12:09
Общество 20.08.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 11:24
Общество 20.08.2024 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2024 09:09
Общество 20.08.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 09:05
Общество 20.08.2024 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2024 08:15
Общество 20.08.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 22:21
Общество 19.08.2024 22:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 21:43
Общество 19.08.2024 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 21:21
Общество 19.08.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 20:44
Общество 19.08.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 20:06
Общество 19.08.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 19:40
Общество 19.08.2024 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 16:41
Общество 19.08.2024 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2024 16:26
Общество 19.08.2024 16:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:43
Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходовСмотреть фотографии
13:42
Сломавший ребра матери волгоградец сделал неожиданное заявление на судеСмотреть фотографии
13:26
Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки окончания СВО и боев под КурскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Путешествие на Geely по дорогам России: на что способен премиальный кроссовер MonjaroСмотреть фотографии
12:37
Волгоградцам поддадут зелени: власти выделили 12,6 млн рублей на благоустройство пр. ЖуковаСмотреть фотографии
12:36
В центре Волгограда закрытая «Покупочка» превращается в отстойное местоСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде рассказали о состоянии искусанной собакой 82-летней женщиныСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде 17-летнего студента наградили медалью за спасение тонувшей школьницыСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде укладывают первый асфальт на новой дороге по ул. им. ст.лейтенанта ТокареваСмотреть фотографии
11:24
Росаккредитация подтвердила компетентность экологического центра КАУСТИКаСмотреть фотографии
11:17
Как привлечь миллионы туристов? Волгоградский губернатор открыл стратегическую сессиюСмотреть фотографии
10:32
В 2023 году 312 волгоградцев скончались от рака желудкаСмотреть фотографии
09:40
«Все воюют, а вас нету»: цыган вызвали на ковер после конфликта в ИловлеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Адвокат заявил о подделке подписи генерала Ивана ПоповаСмотреть фотографии
09:23
Два человека сгорели в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом пьяному цыгану грозит 5-летний срок за избиение полицейскихСмотреть фотографии
09:05
Судиться станет дороже: издержки для должников по электроэнергии вырастут в 10 разСмотреть фотографии
08:32
В волгоградском аэропорту у пассажира из Баку изъяли партию рекламных товаровСмотреть фотографии
08:15
Город в Волгоградской области остался на 3 дня без горячей водыСмотреть фотографии
22:21
Жарившие шашлык волгоградцы подняли на ноги экстренные службыСмотреть фотографии
21:43
В Иловле прошло первое заседание созданного после конфликта совета по нацполитикеСмотреть фотографии
21:21
Спасенный в зоне СВО котенок с позывным «Майор» стал талисманом волгоградского лагеряСмотреть фотографии
20:44
Дивная «осетровая» Луна взошла вечером 19 августа над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:28
Волгоградец поплатился BMW за пьяное вождениеСмотреть фотографии
20:06
Жара до +40 на солнце вернется в Волгоградскую область под конец летаСмотреть фотографии
19:40
«Так можно и разориться»: волгоградцев возмутил платный пляж в заповедной Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
18:26
По делу о гибели студентов ВолгГТУ потеряли свидетеля-силовикаСмотреть фотографии
18:13
Суперкубок по футболу разогнал инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:54
Волгоградская область попала в «черный» список Генпрокуратуры РФСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде прошли жаркие бои на песке стадиона «Динамо»Смотреть фотографии
 