Расследования

Сбившего насмерть волгоградку подростка отправили домой

Расследования 20.08.2024 18:04
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20.08.2024 18:04

В отношении фигуранта уголовного дела о гибели женщины-пешехода в Октябрьском районе Волгоградской области суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 

Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 17-летний подросток помещен под домашний арест сроком на два месяца. 

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела, возбужденного по пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления ТС). 

Санкция предусматривает от пяти до двенадцати лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Напомним, по версии следствия, утром 17 августа 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомашины LADA Priora, принадлежащей его знакомому. Не справившись с управлением, несовершеннолетний наехал на 36-летнюю женщину, двигавшуюся вдоль обочины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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