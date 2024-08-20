Сбившего насмерть волгоградку подростка отправили домой

В отношении фигуранта уголовного дела о гибели женщины-пешехода в Октябрьском районе Волгоградской области суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 17-летний подросток помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела, возбужденного по пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления ТС).

Санкция предусматривает от пяти до двенадцати лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, по версии следствия, утром 17 августа 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомашины LADA Priora, принадлежащей его знакомому. Не справившись с управлением, несовершеннолетний наехал на 36-летнюю женщину, двигавшуюся вдоль обочины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Фото: архив ИА «Высота 102»