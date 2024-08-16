«Это была команда!»: «Ротор» в меньшинстве обыграл «Балтику» со счетом 2:0





22118 болельщиков, пришедших сегодня, 16 августа, на «Волгоград Арену» поболеть за родной «Ротор», который принимал калининградскую «Балтику» в шестом туре Первой лиги, не пожалели о том, что провели вечер после рабочего дня на пике самых разных эмоций. Сегодня было все – и злость, и разочарования, и переживания за травмированных игроков и, самое главное, неописуемый восторг после забитых голов. В нелегком поединке, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, сине-голубые одолели соперника со счетом 2:0 и показали острую, атакующую игру, которую давно ждали болельщики. 22118 болельщиков, пришедших сегодня, 16 августа, на «Волгоград Арену» поболеть за родной «Ротор», который принимал калининградскую «Балтику» в шестом туре Первой лиги, не пожалели о том, что провели вечер после рабочего дня на пике самых разных эмоций. Сегодня было все – и злость, и разочарования, и переживания за травмированных игроков и, самое главное, неописуемый восторг после забитых голов. В нелегком поединке, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, сине-голубые одолели соперника со счетом 2:0 и показали острую, атакующую игру, которую давно ждали болельщики.

Таким образом, «Ротор» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне Первой лиги, заработал 10 очков и вызвал заслуженный восторг фанатов и надежду на то, что сине-голубые продолжат выступать в том же духе и дальше.







Свои эмоции фанаты выплеснули и в соцсетях. Поклонники волгоградского клуба были едины в одном - сегодня играла настоящая команда и настоящие мужики!







Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Матч начался с минут милоты. Футболисты «Ротора», как и анонсировалось, вышли на поле с чудесными питомцами приюта «Хвостатый дом». Акция была приурочена к Всемирному дню бездомных животных. И хочется надеяться, что кому-то из четырехлапых сегодня повезло, и сразу после матча они поехали к новым хозяевам.Первая десятиминутка матча походила, скорее, на разминку двух команд. Соперники активно сражались за владение мячом, пока «Балтика» едва не вышла вперед. Однако голкипер «Ротора» Никита Чагров был против этого, совершив немыслимое спасение. После коварного удара игрока «Балтики» с близкого расстояния многим болельщикам показалось, что мяч уже в сетке ворот волгоградцев. Однако опытный вратарь в невероятном прыжке, пластично сложившись, его отбил выставленной рукой. Это был первый яркий повод для трибун зареветь от восторга.Вслед за этим хозяева как-будто ожили и стали давить на соперника – чаще отходить к чужим воротам, охотнее вступали в единоборства и в командный прессинг. Сине-голубые пытались много атаковать с флангов. К комбинациям достаточно часто подключали Владислава Тюрина, который точно простреливал, К сожалению для волгоградских поклонников, атакам не хватало завершения.При этом на 40-й минуте усилия «Ротора» увенчались долгожданным успехом. Сине-голубые заработали угловой стандарт. Тюрин мастерски навесил и центральный защитник и капитан Алексей Шумских, выиграв ожесточенную борьбу за мяч, мощным ударом открыл счет в тяжелом для обоих коллективов поединке.После важнейшего гола Денис Бояринцев заменил новобранца Тимура Касимова на Глеба Шильникова. К слову, наставник сине-голубых был сегодня, как обычно, эмоционален. Когда голкипер «Балтики» Илья Свинов, выбежав из ворот, прервал атаку «Ротора», главный тренер в расстроенных чувствах выбросил бутылку с водой.Еще один шанс поразить ворота гостей был у перед самым перерывом у Евгения Болотова, которому Дмитрий Прищепа выкинул далеко мяч с аута. Болотов пробил с острой позиции, но удар заблокировал защитник «Балтики». В итоге первая половина матча закончилась со счетом 1:0 в пользу сине-голубых.А вот продолжился матч с очень большой неприятности для «Ротора». Красную карточку на 48-ой минуте получил Михаил Мальцев. Болельщики после этого еще долго освистывали главного судью Артура Федорова за столь строгое наказание. Хозяевам пришлось доигрывать остаток встречи в меньшинстве. Денис Бояринцев в связи с уменьшением количества своих игроков отреагировал молниеносно - произвел тройную замену, выпустив новичка Заурбека Плиева, Дамира Таликина и старожила команды Юрия Завезена. На этом испытания для волгоградцев не закончились. Желтую карточку арбитр показал и рулевому хозяев за активные несогласия с решениями судьи. Зато рефери никак не наказал футболиста «Балтики» за жесткий прием против исполнителя «Ротора». Свою оценку действиям судьи бурно выразили и трибуны затяжным гулом.Но и после этого сложности для волгоградской команды не закончились. Юрий Завезен в столкновении с Алексеем Шумских получил поврерждение и, после оказания первой медицинской помощи, хромая, покинул поле. Получил травму головы и волгоградский футболист Андрей Семенов.Несмотря на все эти негативные моменты, «Ротор» даже в меньшинстве продолжал держать в напряжении соперника. Волгоградцы настырно атаковали, а Никита Чагров совершал настоящие чудеса, раз за разом спасая коллектив с берегов Волги от, казалось бы, верных голов.На 90-й минуте напор волгоградцев привел к желаемому результату. Глебу Шильникову удалось уйти в отрыв, затем защитник после мощного забега выстрелил по воротам и попал в штангу. Казалось, «Балтика» была спасена от второго пропущенного мяча, но Илья Кухарчук, заменивший Владислава Тюрина во втором тайме, подхватил отскочивший игровой снаряд и на этот раз не оставил шансов сопернику, поразив уже пустые ворота.Феерическую победу «Ротора» со счетом 2:0 ликующие трибуны встретили стоя. На поле футболисты также дали волю эмоциям и по традиции поблагодарили преданных и многочисленных болельщиков за невероятную поддержку.