Спорт

Волгоградка Рамзия Хатаева выиграла первенство Европы по боксу 

Спорт 21.07.2025 07:34
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21.07.2025 07:34


Волгоградка Рамзия Хатаева выиграла золотую медаль юношеского первенства Европы по боксу среди участников в возрасте 15-16 лет. По данным облспорткомитета, в Сербии Хатаева триумфально выступила в весовой категории до 80 кг.

В местном Нови-Пазаре более 160 боксеров из 14 стран разыграли по 13 комплектов наград в мужской и женской части турнира. Рамзия квалифицировалась на данные соревнования в Восточной Европе благодаря победе на апрельском первенстве России. И вот теперь уже на крупном международном старте воспитанница школы бокса Николаевска Волгоградской области и подопечная Заурбека Собиева вышла в финал, где ей противостояла оппонентка из Боснии и Герцеговины Лидия Сосо. Хатаева уверенно провела решающий поединок и в итоге одержала победу единогласным решением судей.

Таким образом, Рамзия Хатаева выиграла юношеское первенство Европы-2025, что стало для спортсменки первым крупным успехом на международном уровне. Юная чемпионка уже вернулась в Волгоград, где в аэропорту ее встретили и поздравили с победой друзья и коллеги.

Фото: Федерация бокса Волгоградской области /vk.com

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