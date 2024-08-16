Происшествия

Под Волгоградом обгоревшего в гараже подростка эвакуировала санавиация

Происшествия 16.08.2024 19:28
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16.08.2024 19:28

В Серафимовичском районе Волгоградской области в хуторе Клетско-Почтовском в гараже загорелся подросток, которого вертолетом санавиации накануне рано утром транспортировали в Волгоград, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог 15% туловища. В гараже закоротило проводку, начался пожар, подросток чудом выжил, — рассказал источник. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» в ответ на запрос уточнили, что несовершеннолетнего доставили в больницу № 25.

— Мальчик 13-ти лет в состоянии средней степени тяжести получает необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении, — добавили в облздраве. 

Напомним, в Волгоградской области женщина облилась бензином и загорелась

Фото: архив ИА «Высота 102»

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