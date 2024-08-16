Под Волгоградом обгоревшего в гараже подростка эвакуировала санавиация

В Серафимовичском районе Волгоградской области в хуторе Клетско-Почтовском в гараже загорелся подросток, которого вертолетом санавиации накануне рано утром транспортировали в Волгоград, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог 15% туловища. В гараже закоротило проводку, начался пожар, подросток чудом выжил, — рассказал источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» в ответ на запрос уточнили, что несовершеннолетнего доставили в больницу № 25.

— Мальчик 13-ти лет в состоянии средней степени тяжести получает необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении, — добавили в облздраве.

Напомним, в Волгоградской области женщина облилась бензином и загорелась.

Фото: архив ИА «Высота 102»