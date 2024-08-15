Федеральные новости

Депутаты внесли в ГД проект закона об обязательной биометрии для иностранцев

Федеральные новости 15.08.2024 14:35
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15.08.2024 14:35


Сегодня, 15 августа, в Государственной думе РФ прошел регистрацию проект закона, подразумевающий прохождение обязательной биометрии для иностранных граждан, прибывающих на территорию России. Так, уверены законотворцы, упростится отслеживание передвижений прибывших с недобрыми намерениями в страну иностранцев.

Действующий порядок дактилоскопической регистрации, предполагающий сдачу биометрических данных для иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, в миграционной службе по месту регистрации не обеспечивает должный учет иностранных граждан и позволяет данной категории лиц избегать биометрической регистрации, – поясняют авторы законодательной инициативы. – Кроме того, существующие особенности написания ФИО граждан отдельных государств кириллицей и латиницей позволяют иметь несколько вариантов написания паспортных данных, что делает невозможным однозначную идентификацию лица, въехавшего на территорию РФ. А это, в свою очередь, делает возможным повторный въезд на территорию России лиц, совершивших правонарушение на территории России и депортированных ранее.

Депутаты ссылаются на статистику СК России и МВД России, согласно которым в стране отмечается ежегодный прирост правонарушений, совершенных мигрантами и иностранными гражданами.

– Четверть въехавших на территорию России с целью работы не получили патент на работу. Что они делают на территории России, не известно, – рассуждают авторы в пояснительной записке. – Законопроектом вводится обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан, не связанных с осуществлением трудовой деятельности на срок, превышающий девяносто календарных дней, и иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности при въезде на территорию Российской Федерации, а не в миграционной службе по месту пребывания.

Введение обязательной биометрии на въезде в Россию позволит, считают депутаты, отслеживать перемещение иностранных граждан, однозначно их идентифицировать вне зависимости от написания ФИО в документах и не допускать повторный въезд нежелательных лиц.

– Практика биометрической регистрации иностранных граждан при пересечении границы существует во многих странах мира. Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты гражданских прав граждан Российской Федерации, обеспечению безопасности и противодействию терроризма, – заключают депутаты ГД.

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