Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении двоих сожителей из Томска, которые, разбираясь в IP-телефонии, предоставляли мошенникам из-за границы подменные российские номера. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Перед судом предстанут 42-летний житель Томска и его 39-летняя сожительница. Они обвиняются по двум статьям УК РФ - покушении на мошенничество и мошенничество.

Согласно материалам дела, обладая познаниями в области IP-телефонии, эта пара организовала систему предоставления подменных абонентских номеров мобильной связи. В течение трех лет - с июля 2020 года по июль 2023-го - при помощи специального оборудования они перехватывали звонки из-за границы и при помощи этой системы маскировали их под номера российских абонентов связи.

- В дальнейшем такие номера предоставлялись сообщникам для совершения дистанционного хищения денежных средств путем мошенничества, - уточнила Черединина.

Потерпевшими по этому уголовному делу проходят восемь пенсионеров из Волгоградской, Калужской, Омской, Орловской, Новосибирской и Нижегородской областей. Им причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УУР ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обвиняемые вину не признают. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.