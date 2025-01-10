Камышанин разжился крупной суммой при обмане виновника ДТП





Городской суд Камышина Волгоградской области огласил приговор местному жителю, который под видом помощи обманул виновника ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, за мошенничество мужчине теперь придется отсидеть 3,5 года в колонии-песелении.

Установлено, что в ходе телефонной беседы злоумышленник, зная о том, что его собеседник 19 сентября 2023 года сбил пешехода, предложил помочь за денежное вознаграждение избежать наказания в виде лишения прав. Однако, взяв в общей сумме около 73 тысяч рублей, мошенник и не собирался содействовать виновнику аварии. Получив деньги, он попросту перестал выходить на связь.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.