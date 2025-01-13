Расследования

Двоих волгоградцев осудили за кражу из банкомата 3,8 млн рублей под Новый год

Расследования 13.01.2025 12:18
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13.01.2025 12:18


Дзержинский районный суд Волгограда приговорил двоих местных жителей, который опустошили банкомат под Новый год, к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима каждого. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что двое приятелей ночью 31 декабря 2023 года проникли в к торговый центр «Лакомка», отжав входную дверь. Перед тем, как открыть банкомат, они залили все камеры краской из баллончика. Затем они вскрыли банкомат и забрали из него 3 миллиона 870 тысяч 700 рублей. Уложив деньги в сумки, они скрылись. Сотрудники ЧОП «Гарантия-Волгоград», которые прибыли в торговый центр по сигналу тревоги, увидели убегающих мужчин в капюшонах и медицинских масках. Задержать грабителей на месте происшествия не удалось. Их поймали спустя два дня. За это время они успели потратить 275 тысяч 88 рублей. Остальные деньги вернули банку.

Грабители вину не признали. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (Грабеж в особо крупном размере). Согласно приговору, они также должны вернуть банку средства, которые потратили.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: Пресс-центр МВД России

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