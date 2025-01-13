В больнице скончался второй пострадавший в массовом ДТП под Волгоградом





В Волгограде стали известны подробности о состоянии пострадавших 8 января в массовом ДТП на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». Как сообщает ИА «Высота 102», выжившие были доставлены в областной центр, в ГУЗ «КБ СМП № 7» и ГУЗ «ГКБСМП 25».

- На сегодняшний день четыре пострадавших продолжают лечение в больнице. Мальчик 10 лет сейчас находится в стабильном состоянии. Врачи готовятся перевести его из реанимации в отделение. Женщины 45 и 22 лет продолжают лечение в травматологическом отделении, подросток 16 лет продолжает лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние всех средней степени тяжести, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

При этом мужчина, проходивший лечение в реанимационном отделении больницы СМП №25, несмотря на усилия медиков, скончался.

Напомним, страшная авария произошла в Суровикинском районе Волгоградской области, на 143-м километре федеральной трассы. В столкновении участвовали сразу три автомобиля: Opel, Volvo и «ВАЗ-2107». От полученных травм на месте погиб 21-летний парень.