Расследования

В больнице скончался второй пострадавший в массовом ДТП под Волгоградом

Расследования 13.01.2025 10:30
0
13.01.2025 10:30


В Волгограде стали известны подробности о состоянии пострадавших 8 января в массовом ДТП на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». Как сообщает ИА «Высота 102», выжившие были доставлены в областной центр, в ГУЗ «КБ СМП № 7» и ГУЗ «ГКБСМП 25».

- На сегодняшний день четыре пострадавших продолжают лечение в больнице. Мальчик 10 лет сейчас находится в стабильном состоянии. Врачи готовятся перевести его из реанимации в отделение. Женщины 45 и 22 лет продолжают лечение в травматологическом отделении, подросток 16 лет продолжает лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние всех средней степени тяжести, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

При этом мужчина, проходивший лечение в реанимационном отделении больницы СМП №25, несмотря на усилия медиков, скончался.

Напомним, страшная авария произошла в Суровикинском районе Волгоградской области, на 143-м километре федеральной трассы. В столкновении участвовали сразу три автомобиля: Opel, Volvo и «ВАЗ-2107». От полученных травм на месте погиб 21-летний парень.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.01.2025 12:25
Расследования 13.01.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 12:18
Расследования 13.01.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 11:19
Расследования 13.01.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 18:41
Расследования 12.01.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 17:51
Расследования 12.01.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 12:59
Расследования 12.01.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2025 21:07
Расследования 11.01.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2025 13:42
Расследования 11.01.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 19:50
Расследования 10.01.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 17:16
Расследования 10.01.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 14:38
Расследования 10.01.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 13:30
Расследования 10.01.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 11:43
Расследования 10.01.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 09:19
Расследования 10.01.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2025 20:33
Расследования 09.01.2025 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:25
«Доложено президенту»: УФСБ и прокуратура раскрыли аферу на 400 млн при строительстве очистных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Двоих волгоградцев осудили за кражу из банкомата 3,8 млн рублей под Новый годСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом засняли последствия лобового столкновения на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Бочаров ждет от чиновников личных визитов к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде пресекли наркобизнес несостоявшейся семейной парыСмотреть фотографии
11:19
Ростовчанина, осужденного в Волгограде за страшную смерть супругов, обязали содержать их детейСмотреть фотографии
10:30
В больнице скончался второй пострадавший в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:13
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
10:08
«Да вас переиграли!»: группа волгоградцев призвала поэтапно отменить пригородные маршруткиСмотреть фотографии
09:57
Чудом все выжили: в Волгограде «ВАЗ» на скорости влетел в гружённую фуруСмотреть фотографии
09:46
Озеленение сквера у Вечного огня в Волгограде началось с ёлокСмотреть фотографии
08:44
Примета на Васильев день предсказала волгоградцам рыбный годСмотреть фотографии
08:12
Самолет из заснеженного Пулково прилетит в Волгоград 13 январяСмотреть фотографии
21:32
В Новоаннинске братья-рыбаки выловили гигантскую щукуСмотреть фотографии
21:09
Волгоградцам показали взятие Царицына Красной армиейСмотреть фотографии
20:20
В Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»Смотреть фотографии
19:30
Синоптики пообещали обильные осадки в начале новой неделиСмотреть фотографии
18:41
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 11-летнего школьникаСмотреть фотографии
18:10
«Ему везут вкусняшки и витамины»: в Волгограде спасают от одиночества потерявшего хозяина «Хатико»Смотреть фотографии
17:51
Под Волгоградом взяли под стражу проломившего череп подруге рецидивистаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград задержала снежная метельСмотреть фотографии
16:56
В ЦПКиО Волгограда появится цветущая оранжерея с попугаямиСмотреть фотографии
16:26
В Российской академии образования поддержали ввод интегральной оценки в школеСмотреть фотографии
15:48
В Волжском разыскивают пятые сутки пенсионерку с зелеными глазамиСмотреть фотографии
15:11
Работника «Водоканала» нашли мёртвым в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:01
Депутат ГД назвал условия, при которых в России сократят рабочую неделюСмотреть фотографии
14:32
В центре Волгограда заметили «Айболита» с капельницей на велосипедеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
«Все чаще остаются на летних квартирах»: зимняя оттепель в Волгограде обманула перелетных птицСмотреть фотографии
13:31
Футболисты волгоградского «Ротора» вышли из отпускаСмотреть фотографии
12:59
В Фролово юный геймер задонатил мошеннику с карты бабушки более 120 тысяч рублейСмотреть фотографии
 