Расследования

В Фролово юный геймер задонатил мошеннику с карты бабушки более 120 тысяч рублей

Расследования 12.01.2025 12:59
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12.01.2025 12:59


В городе Фролово Волгоградской области мошенник втерся в доверие подростка и убедил перевести с карты бабушки крупную сумму. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленнику удалось обмануть ребенка под предлогом покупки внутриигровой валюты. 

В конечном итоге 10-летний мальчик перевел аферисту 123 тысяч рублей с телефона бабушки. 

Под таким же предлогом мошенникам также удалось заполучить 8 тысяч рублей от 9-летней жительницы Краснооктябрьского района. Она также перевела крупную сумму с карты одного из родителей. 

- Уважаемые родители, активное использование несовершеннолетними интернета, участие в онлайн-играх увеличивает вероятность встречи с мошенниками. Расскажите детям о рисках, запретите им передавать личные данные в обмен на какие-либо бонусы, - предупреждают родителей в полиции. 

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