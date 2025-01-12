



В городе Фролово Волгоградской области мошенник втерся в доверие подростка и убедил перевести с карты бабушки крупную сумму. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленнику удалось обмануть ребенка под предлогом покупки внутриигровой валюты.

В конечном итоге 10-летний мальчик перевел аферисту 123 тысяч рублей с телефона бабушки.

Под таким же предлогом мошенникам также удалось заполучить 8 тысяч рублей от 9-летней жительницы Краснооктябрьского района. Она также перевела крупную сумму с карты одного из родителей.

- Уважаемые родители, активное использование несовершеннолетними интернета, участие в онлайн-играх увеличивает вероятность встречи с мошенниками. Расскажите детям о рисках, запретите им передавать личные данные в обмен на какие-либо бонусы, - предупреждают родителей в полиции.