Расследования

«Только не убивайте друг друга»: на полях под Волгоградом развернулась битва за урожай

Расследования 15.08.2024 08:26
0
15.08.2024 08:26

Жители села Ягодное Ольховского района Волгоградской области несколько дней защищали на поле свой урожай от действий, как они утверждают, «рейдеров из 90-х». Развернувшиеся на полях драматические события стали следствием спора местных фермеров, каждый из которых считает землю с посевами, ставшей предметом раздора, своей.

Как рассказала V102.RU Наталья Развозжаева, ее супруг Владимир, глава КФК, вот уже четверть века занимается фермерством, выращивая зерновые культуры.

- 11 августа в 14:00 ч. на поле, которое обрабатывает мой супруг, был совершен заезд девяти комбайнов, которые стали убирать несозревший урожай – нут. Местные жители пытались их остановить, люди становились цепочкой, но техника объезжала их и продолжала губить урожай! – говорит Наталья.


 

Жители вызвали на поле полицейских, однако присутствие правоохранителей не остановило комбайны, которые продолжили уборку. Лишь после прямого обращения к начальнику районной полиции и угроз местных жителей лечь под комбайны удалось остановить процесс, как утверждают селяне, «грабежа урожая».

По словам супруги фермера, причиной конфликта стала земля, которую много лет обрабатывает ее муж.

- Эти поля всегда принадлежали пайщикам, которые получили ее после развала совхоза. Люди еще в 2014 году передали свои паи в КФК, землю засевали, получали урожай. Все были довольны - прибылью хозяйство делилось с людьми. Но несколько месяцев назад мы неожиданно узнали о том, что три участка полей, которые мы всегда обрабатывали, оказались у другого фермера! Стали выяснять, как так могло получиться? Так и узнали о том, что администрация Ольховского района посчитала их бесхозными и отдала в пользование другому сельхозпроизводителю, - продолжила Наталья.

Владимир Развозжаев с этим не согласился и в начале 2024 года обратился в арбитражный суд Волгоградской области. В настоящее время суд назначил независимую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Однако на время рассмотрения спора, утверждает Наталья, суд наложил обеспечительные меры, которые не позволяют, по ее словам, производить какие-либо действия с землей.

Однако это не помешало тому, что на полях села Ягодное развернулись настоящие бои. В КФК Развозжаева утверждают, что именно они засевали поле, поэтому имеют законное право убирать урожай. В свою очередь, «захватчики» заявили, что посевную проводили они, а значит, урожай принадлежит им. В острый пик противостояния полицейские, по словам местных жителей, уговаривали селян - «только не убивайте друг друга».

Между тем, селяне заявляют, что происходящие события – это настоящий «грабеж» и «рейдерский захват, как в 90-е».

- По сути, чиновники лишили нас паев – отняли у нас нашу землю. Только теперь это делается без пистолетов, а на основании каких-то якобы законов. Украли урожай, а чем теперь фермер будет платить зарплату, как нам теперь выживать? - вопрошают селяне.

Журналист V102.RU попросил прокомментировать конфликтную ситуацию главу Ольховского района Волгоградской области Алексея Солонина.

 

- Никто людей паев, конечно, не лишал. Дело в том, что границы участков, которые обрабатывало КФК Развозжаева, не были установлены. Поэтому они вошли в земли, государственная собственность на которые не разграничена. То есть эта земля, на которую нет правоудостоверяющих документов. Согласно изменениям в законодательстве, теперь любой человек может выделить из этой земли участок, оформить на него границы в Росреестре и пользоваться ей. Именно так и произошло в этой ситуации, - пояснил глава.

По его словам, произошедший конфликт стал следствием того, что ни фермер Развозжаев, ни пайщики не озаботились этим вопросом.

- Конечно, наверное, пайщикам это было сделать довольно сложно, но фермер должен был пройти все правоустанавливающие процедуры. Теперь уже эксперты решат, произошло ли наложение установленных границ на паевые земли, - продолжил собеседник информагентства.

Между тем, по словам чиновника, накануне конфликт удалось «заморозить» на промежуточной стадии.

- И новый арендатор, и КФК Развозжаева показали документы, которые доказывают, что и та, и другая сторона проводили сев на спорных участках. Такое ощущение, что они сеяли вместе. Вчера весь урожай, который собрали и те, и другие, был взвешен и зафиксирован. Видимо, только суд и решит, кто получит на него право, - добавил Алексей Солонин.

К слову, по его словам, подобный конфликт – первый в Ольховском районе. А вот в редакцию информагентства уже обратились жители из других муниципалитетов Волгоградской области – в частности, из Октябрьского и Нехаевского районов, где также произошли подобные инциденты.

Видео и скриншот:  читателей V102.RU

Фото: администрация Ольховского района


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.08.2024 11:23
Расследования 15.08.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 16:05
Расследования 14.08.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 12:56
Расследования 14.08.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 11:51
Расследования 14.08.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 08:12
Расследования 14.08.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2024 19:25
Расследования 13.08.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2024 11:13
Расследования 13.08.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 16:26
Расследования 12.08.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 16:14
Расследования 12.08.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 16:10
Расследования 12.08.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 14:40
Расследования 12.08.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 12:24
Расследования 12.08.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 10:19
Расследования 12.08.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 09:03
Расследования 12.08.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2024 08:15
Расследования 12.08.2024 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:53
Саратовцы приготовились встретить заразу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Кладовщик из Волгограда по-тихому распродал удобрения на 1 млн рублейСмотреть фотографии
10:45
Аварийная бригада достала футбольный мяч из засорившейся канализации в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Избили и поставили на колени: в Волгограде вновь обсуждают кадры подростковых разборокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
Синоптики рекомендовали волгоградцам готовить теплые вещиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде разыскивают сбившего 9-летнюю школьницу электросамокатчикаСмотреть фотографии
09:34
Крупнейший на юге России мясокомбинат ждет волгоградцев на работуСмотреть фотографии
08:52
Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приютаСмотреть фотографии
08:26
«Только не убивайте друг друга»: на полях под Волгоградом развернулась битва за урожайСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
Росстат: в Волгоградской области остановился рост цен на АИ-92Смотреть фотографии
07:52
Футболисты «Ротора» с бездомными собаками выйдут на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
07:10
КСП: две новые школы в Волгограде и области строились с нарушениямиСмотреть фотографии
06:26
В Котово потратят миллионы на наведение долгожданного порядкаСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде не нашли желающих покосить траву за 857 тысяч рублейСмотреть фотографии
21:06
Александра Бастрыкина заинтересовала банда подростков из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за фекальный потоп в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
20:02
Волгоградские школьники покажут мастерство владения БПЛАСмотреть фотографии
19:32
«Я не против цыган. Я за закон». Жители и власть о последних волнениях в ИловлеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
«Динамо-Синара» усилилось финалисткой СуперлигиСмотреть фотографии
18:09
Задавивший волгоградца водитель военного КАМАЗа раскаялся в судеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Чудом успел отцепить тягач: под Волгоградом на федеральной трассе вспыхнула фураСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Нулевую продольную у Мамаева кургана в Волгограде закроют из-за реконструкции путейСмотреть фотографии
17:06
Волгоградцев приглашают в ЦПКиО послушать «КИНО»Смотреть фотографии
16:29
На Третьей продольной в Водстрое временно изменится схема движенияСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде осудили лжесоцработницу за обман пенсионерки на 490 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В селе под Волгоградом объявлен карантин из-за нападения дикого зверя на человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
Жесткое ДТП с участием двух иногородних авто произошло на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
«Мы не все такие»: главы цыганских семей извинились перед жителями ИловлиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
Все своё: Бочаров заявил об уникальности возводимых на Голодном очистныхСмотреть фотографии
 