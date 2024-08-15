Жители села Ягодное Ольховского района Волгоградской области несколько дней защищали на поле свой урожай от действий, как они утверждают, «рейдеров из 90-х». Развернувшиеся на полях драматические события стали следствием спора местных фермеров, каждый из которых считает землю с посевами, ставшей предметом раздора, своей.

Как рассказала V102.RU Наталья Развозжаева, ее супруг Владимир, глава КФК, вот уже четверть века занимается фермерством, выращивая зерновые культуры.



- 11 августа в 14:00 ч. на поле, которое обрабатывает мой супруг, был совершен заезд девяти комбайнов, которые стали убирать несозревший урожай – нут. Местные жители пытались их остановить, люди становились цепочкой, но техника объезжала их и продолжала губить урожай! – говорит Наталья.





Жители вызвали на поле полицейских, однако присутствие правоохранителей не остановило комбайны, которые продолжили уборку. Лишь после прямого обращения к начальнику районной полиции и угроз местных жителей лечь под комбайны удалось остановить процесс, как утверждают селяне, «грабежа урожая».

По словам супруги фермера, причиной конфликта стала земля, которую много лет обрабатывает ее муж.

- Эти поля всегда принадлежали пайщикам, которые получили ее после развала совхоза. Люди еще в 2014 году передали свои паи в КФК, землю засевали, получали урожай. Все были довольны - прибылью хозяйство делилось с людьми. Но несколько месяцев назад мы неожиданно узнали о том, что три участка полей, которые мы всегда обрабатывали, оказались у другого фермера! Стали выяснять, как так могло получиться? Так и узнали о том, что администрация Ольховского района посчитала их бесхозными и отдала в пользование другому сельхозпроизводителю, - продолжила Наталья.



Владимир Развозжаев с этим не согласился и в начале 2024 года обратился в арбитражный суд Волгоградской области. В настоящее время суд назначил независимую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Однако на время рассмотрения спора, утверждает Наталья, суд наложил обеспечительные меры, которые не позволяют, по ее словам, производить какие-либо действия с землей.

Однако это не помешало тому, что на полях села Ягодное развернулись настоящие бои. В КФК Развозжаева утверждают, что именно они засевали поле, поэтому имеют законное право убирать урожай. В свою очередь, «захватчики» заявили, что посевную проводили они, а значит, урожай принадлежит им. В острый пик противостояния полицейские, по словам местных жителей, уговаривали селян - «только не убивайте друг друга».

Между тем, селяне заявляют, что происходящие события – это настоящий «грабеж» и «рейдерский захват, как в 90-е».

- По сути, чиновники лишили нас паев – отняли у нас нашу землю. Только теперь это делается без пистолетов, а на основании каких-то якобы законов. Украли урожай, а чем теперь фермер будет платить зарплату, как нам теперь выживать? - вопрошают селяне.



Журналист V102.RU попросил прокомментировать конфликтную ситуацию главу Ольховского района Волгоградской области Алексея Солонина.





- Никто людей паев, конечно, не лишал. Дело в том, что границы участков, которые обрабатывало КФК Развозжаева, не были установлены. Поэтому они вошли в земли, государственная собственность на которые не разграничена. То есть эта земля, на которую нет правоудостоверяющих документов. Согласно изменениям в законодательстве, теперь любой человек может выделить из этой земли участок, оформить на него границы в Росреестре и пользоваться ей. Именно так и произошло в этой ситуации, - пояснил глава.

По его словам, произошедший конфликт стал следствием того, что ни фермер Развозжаев, ни пайщики не озаботились этим вопросом.

- Конечно, наверное, пайщикам это было сделать довольно сложно, но фермер должен был пройти все правоустанавливающие процедуры. Теперь уже эксперты решат, произошло ли наложение установленных границ на паевые земли, - продолжил собеседник информагентства.

Между тем, по словам чиновника, накануне конфликт удалось «заморозить» на промежуточной стадии.



- И новый арендатор, и КФК Развозжаева показали документы, которые доказывают, что и та, и другая сторона проводили сев на спорных участках. Такое ощущение, что они сеяли вместе. Вчера весь урожай, который собрали и те, и другие, был взвешен и зафиксирован. Видимо, только суд и решит, кто получит на него право, - добавил Алексей Солонин.



К слову, по его словам, подобный конфликт – первый в Ольховском районе. А вот в редакцию информагентства уже обратились жители из других муниципалитетов Волгоградской области – в частности, из Октябрьского и Нехаевского районов, где также произошли подобные инциденты.

Видео и скриншот: читателей V102.RU

Фото: администрация Ольховского района





