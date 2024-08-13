Политика

В ГД внесли законопроект о выплатах российским семьям к 1 Сентября

Политика 13.08.2024 17:24
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13.08.2024 17:24


В Государственную думу РФ внесли законопроект о ежегодных выплатах российским семьям в преддверии 1 Сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», документ уже прошел регистрацию и направлен председателю ГД Вячеславу Володину.

– Собрать ребенка в школу - крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Выплачивать инициаторы предлагают суммы в размере прожиточного минимума.

– Законопроектом в целях поддержки российских семей на федеральном уровне предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обучающегося ребенка, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родителям (законным представителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на детей. При этом обучающийся ребенок и инвалид должны иметь российское гражданство, – говорится в записке.

Из текста законопроекта следует, что выплаты должны приходиться на каждого ребенка школьного возраста в семье по заявлению родителей, представителей или опекунов в Фонд пенсионного и соцстрахования РФ. Сроки выплат предлагают установить с августа по декабрь.

Ежегодная выплата осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором подано заявление, – говорится в проекте закона.

Напомним, что данная мера поддержки семей была опробована в России во время эпидемии коронавируса. Тогда родители школьников подчеркивали, что выплаты перед 1 Сентября действительно хорошее для многих подспорье – в настоящее время самые скромные сборы в школу обходятся семьям на одного ребенка в 20 тысяч рублей.

Отметим, что в случае принятия законодательной инициативы мера поддержки начнет действовать лишь в 2025 году. 

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