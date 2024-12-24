Партия одобрила кандидатов на восемь ключевых постов в обладмине

Политика 24.12.2024 15:49
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24.12.2024 15:49
На очередном заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», которое состоялось сегодня, 24 декабря, был рассмотрен вопрос о согласовании кандидатур на должности руководителей нескольких органов исполнительной власти Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в организации, президиум регионального политсовета «Единой России» одобрил кандидатуры:
Дмитрия Баранова на должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области;
Алексея Кидалова на должность председателя комитета информационных технологий Волгоградской области;
Эдуарда Кривова на должность председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области;
Дмитрия Локтионова на должность председателя комитета по труду и занятости населения Волгоградской области;
Юрия Наурзалиева на должность председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области;
Владимира Попкова на должность председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области;
Анатолия Себелева на должность председатель комитета здравоохранения Волгоградской области;
Павла Ярославцева на должность председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.
Ранее эта группа чиновников была рекомендована к назначению профильными комитетами регпарламента.
Напомним, накануне президиум согласовал кандидатуры еще шестерых чиновников на должности глав комитетов: Алексея Сивокоза (облкомприроды), Екатерины Кульгускиной (облкомимущество), Эдуарда Давыдовского (комитет по делам национальностей и казачества), Михаила Битюцкого (комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики), Галины Быкадоровой (облкомэкономики) и Светланы Гореловой (облкомтарифы).
При этом также накануне стало известно о смене руководства в трех комитетах администрации Волгоградской области. Своих должностей лишились председатель регионального комитета строительства Ольга Бегункова, председатель комитета культуры Станислав Малых и председатель инспекции Госжилнадзора Станислав Данилов. Вместо них комитеты могут возглавить Евгений Панкин, Светлана Сафронова и Сергей Сивоконь.
Фото сайта волгоградского отделения «ЕР»
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