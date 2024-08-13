Специалисты Волжского филиала НМИЦ Шумакова в Волгоградской области провели две уникальные операции на сердце с использованием небольшого разреза на бедре. Как сообщили V102.RU в облздраве, такие вмешательства были выполнены пациентам, которым требовалась замена аортального клапана, но протезирование обычным способом для них было крайне нежелательно и практически невозможно без тяжелых последствий для здоровья.

Ранее транскатетерную имплантацию аортального клапана в регионе выполняли лишь в профильной клинике - областном клиническом кардиологическом центре. Операция проводится без остановки кровообращения и подключения аппарата ИК, через небольшой разрез 7-10 сантиметров.

- Трансфеморальная система доставки протеза клапана при выполнении TAVI подразумевает прокол бедренной артерии, по которой и производится доставка протеза в позицию аортального клапана, в фиброзное кольцо. Такой метод имплантации исключает прямую работу с сердцем и минимизирует период реабилитации пациента, - пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Филиала Центра Шумакова Александр Утин.

Операцию провели двум женщинам. У первой пациентки был серьезный кальциноз подвздошных и бедренных артерий, из-за чего протез было сложно доставить к сердцу по артерии из-за отложений солей кальция. Вторая пациентка перенесла аортокоронарное шунтирование около 10-ти лет назад. Ее грудная клетка долго заживала, в результате произошла деформация и спаечные процессы, что исключало повторный доступ к сердцу таким способом. В ряде федеральных учреждений женщине отказали, но волгоградские врачи смогли провести операцию.

Фото из архива V102.RU