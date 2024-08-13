Политика

Владимир Путин обновил кадровый состав судов Волгограда

Политика 13.08.2024 16:10
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13.08.2024 16:10


В Волгоградском областном суде обновился состав судей. Соответствующий указ, сообщает ИА «Высота 102», подписал президент России Владимир Путин. Также новый судья утвержден в должности в Красноармейском райсуде. 

Так, согласно  указу от 13 августа №685, в должности судьи Волгоградского областного суда утверждена Юлия Троицкова. По данным информагентства, ранее она отправляла правосудие в Центральном районном суде города-героя.  Также кресло судьи в облсуде займет Гончаров Игорь Владимирович. Оба кандидата были рекомендованы в Волгоградский областной суд квалификационной коллегией судей еще в марте 2024 года. 

В Красноармейском районном суде Волгограде судейский коллектив пополнился Екатериной Косыло. Известно, что ранее она работала в Ворошиловском районном суде. Рекомендацию получила также в марте 2024 года.  

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