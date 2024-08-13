Владимир Путин обновил кадровый состав судов Волгограда





В Волгоградском областном суде обновился состав судей. Соответствующий указ, сообщает ИА «Высота 102», подписал президент России Владимир Путин. Также новый судья утвержден в должности в Красноармейском райсуде.

Так, согласно указу от 13 августа №685, в должности судьи Волгоградского областного суда утверждена Юлия Троицкова. По данным информагентства, ранее она отправляла правосудие в Центральном районном суде города-героя. Также кресло судьи в облсуде займет Гончаров Игорь Владимирович. Оба кандидата были рекомендованы в Волгоградский областной суд квалификационной коллегией судей еще в марте 2024 года.

В Красноармейском районном суде Волгограде судейский коллектив пополнился Екатериной Косыло. Известно, что ранее она работала в Ворошиловском районном суде. Рекомендацию получила также в марте 2024 года.