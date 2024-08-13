Федеральные новости

ВС РФ предложил отпускать подсудимых на СВО без приговора

Федеральные новости 13.08.2024 14:48
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13.08.2024 14:48


Верховный суд РФ предложил законодательно доработать механизм освобождения участников СВО от уголовного преследования, предусмотрев возможность приостановки дел и на стадии судебного процесса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ВС РФ, соответствующий проект постановления представлен сегодня, 13 августа, на Пленуме Верховного Суда России для внесения в Госдуму.

- Законопроект подразумевает совершенствование правового механизма приостановления производства по уголовному делу, отмены меры пресечения, освобождения от уголовной ответственности, а также освобождения от наказания в судебных стадиях производства по делу в отношении лиц, совершивших преступления, которые призваны на военную службу, заключили контракт либо проходят военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, - поясняет ВС РФ.

Указано, что это уже применяется на практике, но лишь на стадии предварительного расследования или на стадии исполнения приговора. 

- До настоящего времени данные вопросы на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, законодательно не урегулированы, - говорится в сообщении.

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