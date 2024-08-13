ВС РФ предложил отпускать подсудимых на СВО без приговора

Верховный суд РФ предложил законодательно доработать механизм освобождения участников СВО от уголовного преследования, предусмотрев возможность приостановки дел и на стадии судебного процесса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ВС РФ, соответствующий проект постановления представлен сегодня, 13 августа, на Пленуме Верховного Суда России для внесения в Госдуму.

- Законопроект подразумевает совершенствование правового механизма приостановления производства по уголовному делу, отмены меры пресечения, освобождения от уголовной ответственности, а также освобождения от наказания в судебных стадиях производства по делу в отношении лиц, совершивших преступления, которые призваны на военную службу, заключили контракт либо проходят военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, - поясняет ВС РФ.

Указано, что это уже применяется на практике, но лишь на стадии предварительного расследования или на стадии исполнения приговора.

- До настоящего времени данные вопросы на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, законодательно не урегулированы, - говорится в сообщении.