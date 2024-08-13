Экология

В Волгограде за 5 млн рублей ликвидируют две свалки в Советском районе

Экология 13.08.2024 09:41
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13.08.2024 09:41


Мэрия Волгограда вновь выделила миллионы на уборку несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз власти планируют ликвидировать мусорные завалы в Советском районе областного центра, на ул. Слесарной и ул. Криворожской. Соответствующий аукцион был объявлен накануне.

На ул. Слесарной специалистам предстоит вывезти порядка 504 м3 отходов, находящихся на склоне Купоросной балки вблизи одноимённого посёлка. Ранее редакция уже сообщала о многочисленных жалобах местных жителей на захламление природной территории крупногабаритным мусором, который годами свозят сюда неизвестные. Свалка регулярно горит, в результате чего ядовитые вещества отравляют почву, попадают в грунтовые воды, а затем в Волгу.

Схожим образом ситуация обстоит и на по ул. Криворожской. Здесь захламлена территория протяжённостью порядка 1 тыс. метров у станции электроснабжения. По информации администрации Волгограда, отсюда подрядчику предстоит вывести порядка 2,2 тыс. м3 отходов.

Отметим, исполнитель контракта будет определён по итогу открытого аукциона в конце августа. Работы по ликвидации несанкционированных свалок должны быть выполнены до 1 октября 2024 года. На эти цели из бюджета выделено 5 млн рублей.

Фото: «Госуслуги. Решаем вместе»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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