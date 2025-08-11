В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсов





В аэропорту Волгограда из-за дневного налёта БПЛА на европейские регионы России произошёл сбой в графике приёма и отправления самолётов по авиамаршрутам, связывающим региональный центр с Москвой и Санкт-Петербургом. По информации табло воздушной гавани, корректировки уже затронули 11 авиарейсов.

Прибытие рейса из Москвы (Шереметьево) FV 6425 авиакомпании «Россия» по расписанию должно было состояться в 10:50, а фактически будет в 13:00. Рейс из Москвы (Домодедово) S7 2145 авиакомпании S7 Airlines по расписанию должен был приземлиться в Волгограде в 13:25, фактически прилетит в 13:45. Ещё один столичный рейс DP 6969 авиакомпании «Победа» перенесён с 14:10 на 14:45. Вечерний рейс из Шереметьево отложен с 15:30 на 17:35.

Схожая ситуация и с некоторыми прилётами из Санкт-Петербурга. Рейс FV 6117 компании «Россия» должен был прибыть в 11:50, но теперь расчётное время – 13:50. Рейс DP 517 авиакомпании «Победа» должен был прилететь в 16:20, но по факту он должен приземлиться лишь в 17:35.

Задерживается и вылет самолётов из Волгограда. Московский рейс FV 6426 (с прилётом в Шереметьево) авиакомпании «Россия» по расписанию должен был вылететь в 11:45, но в расписании был перенесён на 14:00. Рейс FV 6118 в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» отложен с 12:50 на 14:50. Московский рейс DP 6970 авиакомпании «Победа» (Шереметьево) по расписанию должен был отправиться в 14:35, а расчётное время — 14:50. У рейса FV 6750 (Шереметьево) авиакомпании «Россия» время вылета по расписанию — 16:30, а по расчёту — 18:25. Рейс DP 518 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург, запланированный на 16:45, отложен на 18:00.

Отметим, ранее 11 августа Росавиация вводила кратковременный запрет на приём и отправку самолётов из аэропорта Волгограда. Примерно в это же время авиационные ограничения объявлялись в Саратове, Калуге, Нижнем Новгороде и Пензе. О введении плана «Ковёр» в Москве и Санкт-Петербурге не сообщается, однако с 9:30 мэр столицы Сергей Собянин объявил о сбитии расчётами ПВО Минобороны России семи БПЛА.