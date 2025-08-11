Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской области

Хорошую новость сообщил глава региона сегодня, 11 августа, во время рабочей поездки на испытательные площадки Волгоградского аграрного университета.
- На 11 августа 2025 года Волгоградская область собрала уже 5 миллионов тонн высококачественного зерна, что на 1 миллион тонн больше, чем за весь уборочный цикл 2024 года, - заявил Андрей Бочаров.
При этом в регионе убрали только 80% площадей, предназначенных для зерновых культур. Губернатор подчеркнул, что Волгоградская область выполняет взятые обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в полном объеме.
Фото администрации Волгоградской области