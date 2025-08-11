Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работу





11 августа в 10:06 Росавиация сообщила о снятии ограничений, наложенных ранее на аэропорт Волгограда из-за угрозы атаки БПЛА. На текущий момент воздушная гавань в штатном режиме принимает и отправляет пассажирские самолёты.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - подчеркнули в федеральном авиационном агентстве.

Напомним, запрет действовал в течение 30 минут. Вслед за Волгоградом Росавиация ввела план «Ковёр» и в аэропорту Саратова.

Отметим, в Волгограде ограничения совпали с предупреждениями мониторинговых Telegram-каналов об угрозе атаки БПЛА. Одновременно в Красноармейском районе сработала сирена воздушной тревоги, а во всём областном центре стал нестабильно работать мобильный интернет.