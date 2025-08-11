



10 августа в Дзержинском районе Волгограда водитель кроссовера пытался успеть проскочить перекрёсток на последних секундах светофора и спровоцировал ДТП у здания «Волгоградавтодор». Момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 21:00 напротив дома № 90 по пр. Жукова произошло столкновение автомобилей Kia Sportage и Volkswagen, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель Kia Sportage, выезжая с ул. Качинцев, не обратил внимание, что автомобили, ранее остановившиеся на пр. Жукова на светофоре, уже начали движение. В результате иномарка выскочила прямиком перед потоком. Одна из машин в среднем ряду успела совершить экстренное торможение, однако Volkswagen на полном ходу влетел в находящуюся посреди проспекта иномарку.

В результате автомобиль Kia был отброшен к обочине и завалился на бок.

Отметим, по информации правоохранителей, в ДТП не обошлось без пострадавших. Помощь медиков потребовалась обоим водителям, а также троим пассажирам автомобиля Kia Sportage. В их числе и 11-летняя девочка-подросток. Все они были госпитализированы в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области