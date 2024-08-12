Денис Бояринцев назвал решающий момент в матче «Ротора» с «Тюменью»

Спорт 12.08.2024 10:43
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12.08.2024 10:43
Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции после матча пятого тура Первой лиги, в котором волгоградцы накануне, 11 августа, обыграли «Тюмень» на выезде со счетом 1: 0, подвел итоги встречи, сообщает V102.RU.
-Тяжелая концовка была для нас. Неплохое начало, быстрый гол. Создали еще один момент хороший, не забили — Савин здорово сыграл. Потом не воспользовались ошибкой защитника «Тюмени». Выход один на один Тюрин не реализовал, хороший шанс. «Тюмень» встрепенулась и перехватила инициативу. Большое количество угловых подали в первом тайме, который мы выиграли по счету, но надо реализовывать свои моменты. Вторую половину «Тюмень» начала первым номером, хотя я просил ребят от обороны не играть и не садиться глубоко. Предупреждал, что соперник в любом случае нас накажет за это. Мы даже встрепенулись, опять поймали «Тюмень» на быстрой атаке, но снова Влад не смог реализовать великолепный момент. Сделали замены, по идее игра должна была освежиться, однако давление из-за важности результата, наверное, сыграло решающую роль, а «Тюмень» нас придавила. Отдельное спасибо нашему голкиперу, который выручил в последнем эпизоде, здорово сработал и выиграл дуэль один в один. Это был решающий момент матча, после которого стало понятно, что навряд ли мы упустим победу, — заявил наставник сине-голубых.
Напомним, в следующем туре «Ротор» примет на «Волгоград Арене» калининградскую «Балтику» 16 августа. Начало встречи в 19-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)
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