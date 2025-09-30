В Новоаннинском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с 39-летним контрактником Николаем Богдановым. В ноябре 2024 года Николай подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Во время второй чеченской он служил снайпером-разведчиком, а на СВО выполнял задачи старшего механика-водителя.
27 февраля во время наступления на позиции противника в районе Белогоровки на территории Украины Николай Богданов героически погиб. У него остались жена, две несовершеннолетние дочери, братья и сёстры.
Фото Новоаннинский сегодня t.me
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!