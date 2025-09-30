Общество

Ветеран второй чеченской Николай Богданов из Волгоградской области погиб на СВО

В Новоаннинском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с 39-летним контрактником Николаем Богдановым.  В ноябре 2024 года Николай подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Во время второй чеченской он служил снайпером-разведчиком, а на СВО выполнял задачи старшего механика-водителя.

27 февраля во время наступления  на позиции противника в районе Белогоровки на территории Украины Николай Богданов героически  погиб. У него остались жена, две несовершеннолетние дочери, братья и сёстры.

