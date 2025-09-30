В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлоге





В Волгограде бывшую начальницу ОВМ ОП-4 УМВД России заподозрили в коррупции и подлоге. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина минимум один раз помогла знакомой получить иностранцу российский паспорт по упрощённой до неприличия процедуре и с дополнительным бонусом.

Иностранец не прошёл обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования, а также не писал заявление при подаче документов. Более того, паспорт РФ, был выдан с использованием фиктивных анкетных данных иностранца.

Эпизод произошёл в 2024 году. По версии правоохранителей, лояльность начальницы миграционного отдела обошлась в 200 тыс. рублей. Взятка могла быть получена в виде помощи дочери экс-сотрудницы МВД в оказании риэлтерских услуг стоимостью в 200 тыс. рублей.

Отметим, незаконно выданный паспорт уже аннулирован. Уголовное дело, возбужденное против женщины сразу по трём стояньям уголовного кодекса, скоро рассмотрит Центральный районный суд. Обвиняемой грозит до 4 лет тюрьмы.