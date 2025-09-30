



В Ростове-на-Дону подросток совершил поджог на автозаправочной станции. Как сообщает Привет-Ростов, преступление пресек случайный прохожий – местный житель, заметив неладное, скрутил преступника и вызвал на место правоохранительные службы.

По уточенным сведениям издания, инцидент произошел в Пролетарском районе. Решительные действия мужчины предотвратили развитие опасной ситуации и сыграли ключевую роль в раскрытии преступления. Об этом заявил, в свою очередь, начальник городского управления МВД, полковник полиции Александр Козырев, вручивший ростовчанину награду.

– Сам мужчина, получивший награду, в ответ заявил, что не считает свой поступок чем-то особенным. Он подчеркнул, что любой сознательный житель города в подобной ситуации обязан действовать решительно и помогать сохранять безопасность, – сообщают журналисты.