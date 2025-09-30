



В Клетском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о смертельном ДТП. Авария произошла осенью прошлого года на участке региональной трассы.

- 27 октября 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Шевроле-Нива» (212300-55). На 75-м км автодороги «Лог-Новогригорьевская-Клетская-Распопинская-Серафимович» фигурант уголовного дела допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся по своей полосе автомобилем ГАЗ-3102 под управлением 64-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места ДТП кадрам, столкновение произошло на колоссальной скорости. В результате «Волга» была искорёжена до неузнаваемости. Водитель машины от полученных травм скончался на месте.

Отметим, суд поддержал гособвинение. Выживший виновник ДТП приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчине в течение 3 лет установлен запрет на вождение автомобиля.

