Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршрутках





В Волгограде с 1 октября вслед за увеличением цен на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях подорожает и стоимость проезда в маршрутках. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщалось информагентством, с начала октября проезд на общественном транспорте подорожает до 40 рублей в Волгограде. Такое решение ранее было принято депутатами Волгоградской городской думы.

По сообщению мэрии, с 35 до 40 рублей вырастет с 1 октября проезд в маршрутках №№ 98, 23а, 8с, 46с, 50 и др. Ряд перевозчиков уже уведомили об этом департамент городского хозяйства.