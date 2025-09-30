Под Волгоградом нашли гиблое место для астматиков

В Волгоградской области нашли заброшенное поле, заросшее опасной для астматиков травой. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, в Среднеахтубинском районе были обнаружены сельхозугодья на площади 5,7 га, заросшие сорняками - тростником южным, циклахеной дурнишниковой и ковылем. При этом высота сорняков достигала 0,4 метров. На момент осмотра земель следов выпаса сельхозживотных, сенокошения и иной сельскохозяйственной деятельности не было выявлено.
Между тем, циклахена дурнишниковая – опасное растение. Его пыльца может спровоцировать приступ бронхиальной астмы у чувствительных граждан.
Собственник участка уже получил предупреждение с требованием привести в порядок земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования. Уже есть примеры, когда владельцев заброшенной земли в Волгоградской области суды лишали собственности, если они не выполняли выданное предостережение.
Фото V102.RU (архив)
