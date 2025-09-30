Расследования

Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в Волгограде

Расследования 30.09.2025 11:20
Волгоградский областной суд сегодня, 30 сентября, продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака, который осенью 2024 года переехал насмерть многодетную мать Екатерину Буравлеву. Как сообщает ИА «Высота 102», на прошедшем заседании суд выслушал экспертов, которые единогласно сошлись во мнении, что причиной смерти женщины стал наезд на нее внедорожником. 

Напомним, что предварительное следствие обвинило Пака по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Прокуратура поддержала обвинительное заключение по делу – волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы. На заседании, прошедшем 17 сентября представитель гособвинения зачитала экспертные заключения больницы №25 и института им. Склифософского, где 29 октября 2024 года и скончалась Екатерина Буравлева. 

Согласно приведенным на суде сведениям, в результате наезда состояние Екатерины Буравлевой было крайне тяжелым: травмы сочетались с травматическим и геморрагическим шоком, отеком головного мозга и отеком легких. У женщины были повреждены внутренние органы. А, согласно заключению судмедэкспертов, тяжелые увечья волгоградка получила в результате наезда колесом автомобиля, начиная с нижней части туловища к голове.

В основу уголовного дела, напомним, легли события 22 октября 2024 года. В роковой день женщина приехала к школе «Созвездие», чтобы забрать одного из детей домой после занятий. На недавнем процессе подросток рассказал о том, как застал свою мать окровавленной на месте наезда.

По данным ИА «Высота 102», сегодня, 30 сентября, в процессе вновь примет участие один из детей погибшей женщины.

Уголовное дело рассматривается при участии присяжных. Интересы Александра Пака в суде представляют трое адвокатов. Сторону потерпевших представляет адвокат Ангелина Лихошапко.

