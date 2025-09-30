



Глава одного из Волгоградских мотоклубов получил предостережение от Госавтоинспекции за инцидент, произошедший 27 сентября.





Напомним, как сообщало V102.RU, во время мотопробега, посвященного завершению мотосезона, участники клуба грубо нарушили правила дорожного движения, проехав перекресток на красный свет на улице Иркутская в Ворошиловском районе.

Инцидент попал на камеры системы «Безопасный регион». На видеокадрах видно, как несколько мотоциклистов останавливаются поперек транспортного потока, освобождая тем самым путь для колонны с флагами.

В отношении водителей мотоциклов были составлены административные протоколы. Байкеры признали, что были не правы.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!