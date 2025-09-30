Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в Волгограде





ГУ МВД России по Волгоградской области утром 30 сентября сообщило подробности ДТП, случившегося вечером накануне в районе остановки «Пл. Возрождение». Полицейские также предоставили кадры с камер дорожного наблюдения, зафиксировавших момент столкновения «Лады Приоры» и Mitsubishi Galant.

По предварительной информации, авария произошла в 21-15 час. В результате ДТП две пассажирки автомашины Mitsubishi Galant, а также водитель и пассажирка автомашины «Лады» получили травмы и были доставлены в больницу с места происшествия.





Причиной столкновения, судя по видео, стал выезд иномарки на встречную полосу. По каким-то причинам водитель не справился с управлением, Mitsubishi ушла в занос и врезалась во встречную «Приору».

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области