Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годов

Андрей Бочаров обозначит сегодня основные векторы бюджетной политики на ближайшие три года. В настоящее время он проводит совещание по формированию проекта бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Рассмотрение ключевых вопросов проходит с участием Совета Волгоградской областной думы, а также руководителями органов исполнительной власти.

– Рассмотрим основные направления формирования проекта бюджета Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Работа проводится в непростых условиях, но, тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря на все трудности текущего периода, связанные с незаконно введенными ограничениями на продукцию российских предприятий и организаций рядом зарубежных стран, ранее с нами активно и взаимовыгодно сотрудничавших; на ограничения в доступе к более дешевым финансовым ресурсам; высокую для реализации инвестиционных проектов ключевую ставку Центробанка; турбулентность мировых экономических рынков, социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная и устойчивая, – такими словами Андрей Бочаров открыл совещание.

Фото Волгоградской облдумы





