ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»

30.09.2025 14:36
Центробанк России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

– Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом, – сообщила она на заседании консультативного совета по банкнотам. 

Символом обновленной купюры станет скоростной теплоход «Метеор», который победил в народном голосовании еще в декабре прошлого года. 

Набиуллина также добавила, что в настоящее время ведется активная подготовка к презентации купюры. Отмечается, что помимо «Метеора» могут быть использованы еще несколько символов. Сколько их в конечном итоге будет, определят художники ЦБ. 

Выпуск всем привычной 1000-рублевой купюры со зданием Казанского кремля был приостановлен в 2023 году. 

