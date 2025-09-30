Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысяч

Средняя зарплата воспитателей Волгоградской области составляет 34,5 тысячи рублей. Такие данные опубликовал hh.ru в связи с отмечавшимся 27 сентября Днем воспитателя. При этом специалисты, работающие в дошкольных учреждениях, хотели бы получать больше – почти 40 тысяч рублей.
В регионе работодатели разместили 100 вакансий для воспитателей. Аналитики отмечают, что в области сложился профицит представителей этой профессии. На одну вакансию приходится 10,1 резюме. При этом к претендентам предъявляется целый ряд требований. В частности, они должны обладать навыками обучения и развития, межличностного общения, знаниями детской психологии, уметь работать в команде, грамотно говорить и любить детей. В редких случаях от них требуется, например, знание английского языка, возрастной и когнитивной психологии, умение готовить и организовывать учебный процесс.
Среди регионов юга России самые высокие зарплаты воспитателей зафиксированы в Чечне – 53,6 тысячи рублей. В Ростовской области этот показатель составляет 34,2 тысячи рублей, в Ставропольском крае – 28,2.
Фото V102.RU (архив)
