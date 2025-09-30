В Волгоградской области МУП брало плату за воду в обход кассы

Директор МУП «Нагавское» Котельниковского района оштрафован на 112 тысяч рублей за неприменение контрольно-кассовой техники при приеме платежей за холодную воду. По данным прокуратуры Волгоградской области, расчет с потребителями осуществлялся посредством выдачи бумажной квитанции в обход кассы. Это могло привести к неуплате налогов в полном объеме, а также порождало жалобы граждан в связи с наличием спорных ситуаций при взимании денежных средств.
В этой связи прокуратурой Котельниковского района Волгоградской области в отношении директора МУП «Нагавское» возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
По итогам рассмотрения постановления прокурора МИФНС России №11 по Волгоградской области директору МУП «Нагавское» назначено наказание в виде штрафа.
Представление прокурора было внесено и в адрес главы сельского поселения, являющегося учредителем МУП, он также привлечен к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время платежи от населения принимаются с помощью кассового аппарата.
