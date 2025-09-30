Федеральные новости

Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октября

30.09.2025 16:47
30.09.2025 16:47


Правительство России утвердило комплекс мер по поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке. Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей, пояснили в кабмине.

Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. 

Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования распоряжения, и будут действовать до 31 декабря 2025 годавключительно. 

При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется.

Цены на автомобильное топливо растут в Волгоградской области, как и по всей стране, уже несколько недель подряд. Согласно результатам еженедельного мониторинга Волгоградстата, отпускная цена бензина на АЗС региона увеличилась в среднем на 0,3%.


