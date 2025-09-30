



15-летний подросток, управляя мотоциклом, врезался в опору ЛЭП. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария случилась сегодня, 30 сентября, в 6 часов утра в рабочем поселке Рудня. Подросток ехал на мотоцикле «Патрон страйк» по улице Кооперативная, однако не справился с управлением и получил травмы после столкновения со столбом.



Его дедушка объяснил, что мотоцикл его внук купил себе сам на заработанные деньги. Тем не менее родные несовершеннолетнего, допустившие его к управлению мотоциклом, будут привлечены к ответственности. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области









