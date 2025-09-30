Происшествия

В Волгоградской области пьяный подросток на мотоцикле протаранил столб

Происшествия 30.09.2025 20:28
0
30.09.2025 20:28


15-летний подросток, управляя мотоциклом, врезался в опору ЛЭП. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария случилась сегодня, 30 сентября, в 6 часов утра в рабочем поселке Рудня. Подросток ехал на мотоцикле «Патрон страйк» по улице Кооперативная, однако не справился с управлением и получил травмы после столкновения со столбом.

Его дедушка объяснил, что мотоцикл его внук купил себе сам на заработанные деньги. Тем не менее родные несовершеннолетнего, допустившие его к управлению мотоциклом, будут привлечены к ответственности. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.09.2025 13:03
Происшествия 30.09.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 10:58
Происшествия 30.09.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 10:34
Происшествия 30.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 08:50
Происшествия 30.09.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 07:14
Происшествия 30.09.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 06:52
Происшествия 30.09.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2025 22:34
Происшествия 29.09.2025 22:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2025 12:13
Происшествия 29.09.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2025 19:58
Происшествия 28.09.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2025 15:48
Происшествия 28.09.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2025 14:08
Происшествия 28.09.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 16:47
Происшествия 27.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 15:55
Происшествия 27.09.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 14:43
Происшествия 27.09.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 11:46
Происшествия 27.09.2025 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Полузащитник «Ротора» Давид Давидян вызван в сборную АрменииСмотреть фотографии
20:49
Новый очаг бруцеллеза выявили в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области пьяный подросток на мотоцикле протаранил столбСмотреть фотографии
20:13
Ветеран второй чеченской Николай Богданов из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области МУП брало плату за воду в обход кассыСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена МужестваСмотреть фотографии
18:45
Под Волгоградом нашли гиблое место для астматиковСмотреть фотографии
18:30
Компаньон заподозренного в коррупции Момотова продолжает зарабатывать в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Лидеру волгоградских байкеров сделали внушение из-за выходки мотоциклистовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда из-за ремонтных работ перекроют ул. БалонинаСмотреть фотографии
16:32
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегийСмотреть фотографии
16:05
Перед матчем Россия-Иран в Волгограде споют «Браво» и Наталья ПодольскаяСмотреть фотографии
15:35
Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотникаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублейСмотреть фотографии
14:36
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»Смотреть фотографии
14:22
Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
 