Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:
● до 25% на бронирование отелей;
● до 20% на доставку готовой еды;
● до 15% в магазине спортивных товаров;
● до 58% на подписку в онлайн-кинотеатре;
● до 20% на сервисы электронных и аудиокниг;
● до 40% в интернет-магазине цветов и подарков;
● до 12% на автозапчасти;
Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:
— Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. «Билайн бизнес» дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым — такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса.
Специальное предложение доступно клиентам «билайн бизнес», подключившим следующие услуги:
● Корпоративная сотовая связь: перенос остатков трафика, безлимит на мессенджеры и другие сервисы, звонки на Билайн бесплатно.
● Интернет для бизнеса: скорость до 10 Гбит/с, бесплатный IP-адрес, домен и корпоративная почта, а также быстрое подключение.
● Облачная АТС: возможность принимать до 100 звонков одновременно, интеграция с CRM, аналитика звонков и голосовой помощник, подключение городских, мобильных и номеров 8800
Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам «билайн бизнес» доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.
Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях - по ссылке.
