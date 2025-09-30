



30 сентября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала резкий двукратный рост геомагнитной активности. На Земле началась первая за три месяца магнитная буря силой, приблизившейся к предпоследнему G4 классу.

- Согласно измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выбросил до уровня 7:33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались только 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца, - уточняется в оповещении учёных.

Виновником магнитной бури стала «утечка» солнечного вещества. Ранее оно в больших объёмах попало в космос после череды крупных вспышек на светиле. Однако изначально учёные исключали возможность его перемещения к Земле, однако реальность вынудила специалистов скорректировать предварительные расчёты.

Отметим, 7-балльная магнитная буря G3+ класса считается сильной и может оказать серьёзные последствия. В частности, геомагнитные возмущения могут спровоцировать ложное срабатывание систем защиты электроподстанций, осложнение спутниковой навигации, проблемы с прохождением радиосигналов. При этом учёные признаются, что спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации не могут. Существующие математические модели в данном случае бессильны.