В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сеть





Сегодня на бульваре 30-летия Победы завершаются гидравлические испытания нового участка теплотрассы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий», новая тепловая магистраль протяжённостью 270 метров, проложенная вдоль автомобильной дороги, выполнена из труб с улучшенными характеристиками: повышенной прочностью, высоким сопротивлением к коррозии и долговечностью.

– Специалисты подрядной организации обработали сварочные стыки специальным составом, который заполняет микротрещины и обладает особо высокой прочностью. Кроме монтажа новых труб специалисты капитально отремонтировали тепловую камеру и установили компенсатор, который позволит предотвратить повреждение труб от перепадов давления, термических деформаций, – пояснили в компании.

Пока шли работы по прокладке новых труб, горячее водоснабжение жильцам близлежащих домов подавалось по обводной линии – ее построили специально на период работ. После того, как новый участок тепловой сети пройдет проверку на прочность, его введут в эксплуатацию, а обводную линию демонтируют. Завершающим этапом станет благоустройство территории. За счет капитального ремонта тепловой сети улучшится качество подачи тепла и горячего водоснабжения 50 тысячам жителей микрорайона Семь ветров.