



Четыре гостиницы в Волгограде, принадлежащие Андрею Марченко, компаньону экс-председателя Совета судей РФ, Виктору Момотова, которые накануне были арестованы решением Останкинского суда Москвы, продолжают принимать клиентов. Корреспондент V102.RU обзвонил отели, фигурирующие в иске Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Момотова, зарегистрированных на третьих лиц, и убедился, что решение суда не отразилось на работе гостиниц.

В частности, в гостинице «Мартон Победа», расположенной на улице Белоглинская, 40а, готовы были забронировать номер на любые ближайшие дни. При этом на вопрос корреспондента, не повлияет ли на работу отеля решение суда об аресте, администратор заверил, что гостиница продолжает функционировать в обычном режиме.

В отеле «Вилла Санчо» на улице Профсоюзная, 34а также были готовы принять оплату по брони на первые числа октября. Администратор удивилась, услышав вопрос, работает ли отель после решения суда об аресте имущества, и пообещала, что в случае возникновения форсмажора, клиенты, забронировавшие номера, будут оповещены заранее.

Всего, напомним, в Волгограде функционируют четыре гостиницы, которые связывают с бывшим судьей Верховного суда РФ Момотовым. Это – «Мортон Победа» на улице Белоглинская, 40а, «Мортон Царицын» на улице Царицынской обороны, 34, «Мортон Родина» на улице Рокоссовского, 55 и «Вилла Санчо» на улице Профсоюзная, 34а. Как выяснилось, гостиницы были построены на землях ИЖС без соответствующих разрешений и изменения назначения земельных участков. Однако снести их городские власти не могли без соответствующих решений судов.

Отели без проблем работали, пока над Виктором Момотовым не начали сгущаться тучи после того, как его заподозрили в коррупции. Генпрокуратура направила иск в суд с требованием изъять в доход государства незаконные активы Момотова, принадлежащие в том числе аффилированных с ним лицам.

Накануне, 28 сентября, Останкинский суд Москвы принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.













