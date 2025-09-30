Федеральные новости

Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотника

Федеральные новости 30.09.2025 15:35
0
30.09.2025 15:35


На Волге в Астраханской области чудом удалось спасти 76-летнего мужчину, лодка которого шла ко дну. Как сообщает астраханское издание «Арбуз», на момент обнаружения терпящего бедствие астраханца счет шел уже на минуты. 

По данным издания, когда стало известно о том, что астраханец, отправившийся на охоту, не входит на связь и не вернулся к условленному месту встречи, его точное место нахождения было неизвестно.

– Знакомые вызвали спасателей и рассказали, что во время последнего разговора пожилой мужчина говорил о проблемах с его резиновой лодкой. Возникли они в районе острова Машкина Яма, – сообщают астраханские журналисты. – Было понятно, что медлить никак нельзя. Спасатели — старший госинспектор Вера Давыдова и капитан инспекторского участка по Наримановскому району Валерий Шалдаев, тут же отправились на поиски охотника.

Когда спасатели обнаружили резиновую лодку на середине Волги, мужчина кричал и звал на помощь, изо всех сил удерживая порванный шов плавсредства. 

Спасательную операцию осложняла большая волна, однако инспекторы ГИМС не теряли драгоценное время, сумели оперативно подойти к лодке и подняли мужчину  на борт спасательной моторки. 

В настоящее время мужчина находится в кругу близких. Медицинская помощь ему не потребовалась. 

Фото: МЧС России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.09.2025 16:47
Федеральные новости 30.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2025 14:36
Федеральные новости 30.09.2025 14:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2025 20:01
Федеральные новости 29.09.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2025 15:07
Федеральные новости 29.09.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2025 14:46
Федеральные новости 29.09.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2025 13:57
Федеральные новости 29.09.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2025 08:42
Федеральные новости 29.09.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2025 16:29
Федеральные новости 26.09.2025 16:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.09.2025 20:48
Федеральные новости 25.09.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2025 15:01
Федеральные новости 24.09.2025 15:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2025 11:56
Федеральные новости 24.09.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2025 09:26
Федеральные новости 24.09.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2025 15:48
Федеральные новости 23.09.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2025 13:19
Федеральные новости 23.09.2025 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2025 12:36
Федеральные новости 23.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда из-за ремонтных работ перекроют ул. БалонинаСмотреть фотографии
16:32
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегийСмотреть фотографии
16:05
Перед матчем Россия-Иран в Волгограде споют «Браво» и Наталья ПодольскаяСмотреть фотографии
15:35
Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотникаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублейСмотреть фотографии
14:36
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»Смотреть фотографии
14:22
Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
10:10
В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сетьСмотреть фотографии
09:50
ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиянСмотреть фотографии
09:39
В Волжском собираются принудительно тормозить СИМСмотреть фотографии
09:06
В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплатыСмотреть фотографии
09:00
Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 годуСмотреть фотографии
08:50
«Останавливаемся, стрелять буду»: под Волгоградом лихач заставил полицейских открыть огонь по колёсамСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за ночных морозовСмотреть фотографии
07:42
В Новоаннинском на ремонт закроют мост, соединяющий райцентр с поселениямиСмотреть фотографии
 