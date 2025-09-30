Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотника





На Волге в Астраханской области чудом удалось спасти 76-летнего мужчину, лодка которого шла ко дну. Как сообщает астраханское издание «Арбуз», на момент обнаружения терпящего бедствие астраханца счет шел уже на минуты.

По данным издания, когда стало известно о том, что астраханец, отправившийся на охоту, не входит на связь и не вернулся к условленному месту встречи, его точное место нахождения было неизвестно.

– Знакомые вызвали спасателей и рассказали, что во время последнего разговора пожилой мужчина говорил о проблемах с его резиновой лодкой. Возникли они в районе острова Машкина Яма, – сообщают астраханские журналисты. – Было понятно, что медлить никак нельзя. Спасатели — старший госинспектор Вера Давыдова и капитан инспекторского участка по Наримановскому району Валерий Шалдаев, тут же отправились на поиски охотника.

Когда спасатели обнаружили резиновую лодку на середине Волги, мужчина кричал и звал на помощь, изо всех сил удерживая порванный шов плавсредства.

Спасательную операцию осложняла большая волна, однако инспекторы ГИМС не теряли драгоценное время, сумели оперативно подойти к лодке и подняли мужчину на борт спасательной моторки.

В настоящее время мужчина находится в кругу близких. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Фото: МЧС России