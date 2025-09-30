Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена Мужества

В Ленинском районе Волгоградской области сегодня, 30 сентября, родным погибших на СВО местных жителей передали награды, которыми посмертно были удостоены их близкие. Об этом сообщил глава Ленинского района Андрей Денисов. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга указом Президента России награждены пять человек.
Ордена Мужества передали родным рядового Дмитрия Вахромеева, рядового Андрея Беликова, младшего сержанта Андрея Сороколетова, рядового Вячеслава Гуленко, рядового Владлена Дьякова.
- Орден Мужества - это символ уважения к памяти всех, кто с честью исполнил свой долг перед Родиной. Светлая память погибшим при исполнении воинского служебного долга, а родственникам - душевных сил и стойкости, - отметил Андрей Денисов.
Фото Андрей Денисов t.me
