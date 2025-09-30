Общество

Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена Мужества

Общество 30.09.2025 19:17
0
30.09.2025 19:17


В Ленинском районе Волгоградской области сегодня, 30 сентября, родным погибших на СВО местных жителей передали награды, которыми посмертно были удостоены их близкие. Об этом сообщил глава Ленинского района Андрей Денисов. За мужество, отвагу и  самоотверженность при исполнении воинского долга  указом Президента России награждены пять человек.

Ордена Мужества передали родным рядового Дмитрия Вахромеева, рядового Андрея Беликова, младшего сержанта Андрея Сороколетова, рядового Вячеслава Гуленко, рядового Владлена Дьякова.

- Орден Мужества - это символ уважения к памяти всех, кто с честью исполнил свой долг перед Родиной. Светлая память погибшим при исполнении воинского служебного долга, а родственникам - душевных сил и стойкости, - отметил Андрей Денисов.

Комментарии
Лента новостей

21:07
Полузащитник «Ротора» Давид Давидян вызван в сборную АрменииСмотреть фотографии
20:49
Новый очаг бруцеллеза выявили в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области пьяный подросток на мотоцикле протаранил столбСмотреть фотографии
20:13
Ветеран второй чеченской Николай Богданов из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области МУП брало плату за воду в обход кассыСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена МужестваСмотреть фотографии
18:45
Под Волгоградом нашли гиблое место для астматиковСмотреть фотографии
18:30
Компаньон заподозренного в коррупции Момотова продолжает зарабатывать в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Лидеру волгоградских байкеров сделали внушение из-за выходки мотоциклистовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда из-за ремонтных работ перекроют ул. БалонинаСмотреть фотографии
16:32
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегийСмотреть фотографии
16:05
Перед матчем Россия-Иран в Волгограде споют «Браво» и Наталья ПодольскаяСмотреть фотографии
15:35
Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотникаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублейСмотреть фотографии
14:36
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»Смотреть фотографии
14:22
Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
 