Экосовет оценил итоги реализации нацпроекта в Волгоградской области

Руководитель Экологического совета и председатель комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева подвела предварительные итоги реализации нацпроекта «Экология» в регионе и обозначила новые задачи в этой сфере.
- Для нас было очень важно, чтобы жители нашего региона осознали ценность экологического благополучия для себя и активно включились в эту деятельность, - поделилась Ирина Соловьева. - Масштабную работу по реализации нацпроекта на территории нашей области возглавил губернатор Андрей Бочаров, для которого вопросы экологии имеют приоритетное значение, как связанные со здоровьем и качеством жизни граждан. Экологический совет также принимал в этом активное участие и выступал в качестве ключевого звена региональной системы общественного контроля. Многие наши мероприятия проходили непосредственно там, где осуществлялось сооружение природоохранных объектов. Обратная связь с жителями – основа нашей деятельности. Выезды, а также последующие заседания Экосовета в облдуме проводились на основе обращений граждан. Национальный проект «Экологическое благополучие» – это новые цели, которые нам предстоит воплотить в жизнь, в том числе с учетом поручений Президента России Владимира Путина, озвученных в рамках Послания Федеральному собранию.
Паспорт нового национального проекта «Экологическое благополучие» на период 2025 - 2030 годов и на перспективу до 2036 года будет подготовлен Правительством РФ до 15 сентября текущего года. Он разрабатывается с учетом предложений регионов по шести основным направлениям: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов», «Сохранение биоразнообразия».
Планируется продолжить реконструкцию очистных сооружений и на острове Голодный. К концу текущего года в результате соединения нового блока биоочистки с действующими сооружениями Волгоград получит единый эффективный комплекс, что позволит снизить сброс загрязненных стоков в Волгу почти на 80% и улучшить экологические условия для более миллиона человек.
Вместе с тем, учитывая высокий процент технического износа действующего комплекса очистных сооружений на острове Голодный, определена потребность в проведении дополнительных мероприятий по его реконструкции. Соответствующая информация направлена в Минстрой России для включения в новый федеральный проект «Вода России».
Следующий блок поручений Президента и задач нового нацпроекта касается создания комплексной системы мониторинга качества окружающей среды. Волгоградская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, где создана автоматизированная сеть из 10 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которая охватывает 55% населения региона. До 2034 года планируется создание еще десяти таких постов с охватом 66% жителей.
В Волгоградской области также совершенствуется система обращения твердых коммунальных отходов. Планируется к 2034 году решить поставленную федеральным центром задачу по обеспечению сортировки 100% образуемых отходов и снижению в два раза объема отходов, направляемых на полигоны.
Еще одно ключевое направление – сохранение лесов и восстановление лесопарковых зон вокруг городов и промышленных центров. Только до конца этого года в Волгоградской области будет проведено лесовосстановление на общей площади 2 215 га. Цель до 2036 года – высаживать вдвое больше лесов, чем вырубается.
- В соответствии с поручением главы государства, средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. Реализация этих задач напрямую связана с состоянием природы. Поэтому вопросы защиты окружающей среды для Волгоградской области остаются в числе приоритетных, которым органы власти совместно с общественностью продолжат уделять самое пристальное внимание, – заключила Ирина Соловьева.
В итоге Экологический совет при Волгоградской областной думе положительно оценил реализацию в регионе мероприятий национального проекта «Экология».
Фото Волгоградской облдумы