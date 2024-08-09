Экология

Экосовет оценил итоги реализации нацпроекта в Волгоградской области

Экология 09.08.2024 20:29
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09.08.2024 20:29


Что уже реализовано и еще предстоит сделать в регионе в сфере защиты окружающей среды, говорили сегодня на выездном заседании Экологического совета при Волгоградской областной думе. В этом году в России завершается реализация национального проекта «Экология», но ему на смену придет новый – «Экологическое благополучие», в рамках которого будет продолжена ликвидация свалок, очистка водоемов, сохранение лесов, животного и растительного мира и недопущение загрязнения воздуха.
Как рассказали V102.RU в областной думе, масштабное мероприятие проходило с участием региональных парламентариев, руководителей профильных ведомств, представителей правоохранительных, контрольно-надзорных органов, экологических и общественных организаций.  
Руководитель Экологического совета и председатель комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева подвела предварительные итоги реализации нацпроекта «Экология» в регионе и обозначила новые задачи  в этой сфере.
- Для нас было очень важно, чтобы жители нашего региона осознали ценность экологического благополучия для себя и активно включились в эту деятельность, - поделилась Ирина Соловьева. - Масштабную работу по реализации нацпроекта на территории нашей области возглавил губернатор Андрей Бочаров, для которого вопросы экологии имеют приоритетное значение, как связанные со здоровьем и качеством  жизни граждан. Экологический совет также принимал в этом активное участие и выступал в качестве ключевого звена региональной системы общественного контроля. Многие наши мероприятия проходили непосредственно там, где осуществлялось сооружение природоохранных объектов. Обратная связь с жителями – основа нашей деятельности. Выезды, а также последующие заседания Экосовета в облдуме проводились на основе обращений граждан. Национальный проект «Экологическое благополучие» – это новые цели, которые нам предстоит воплотить в жизнь, в том числе с учетом поручений Президента России Владимира Путина, озвученных в рамках Послания Федеральному собранию.
Паспорт нового национального проекта «Экологическое благополучие» на период 2025 - 2030 годов и на перспективу до 2036 года будет подготовлен Правительством РФ до 15 сентября текущего года. Он разрабатывается с учетом предложений регионов по шести основным направлениям: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов», «Сохранение биоразнообразия».  

Основные показатели нацпроекта «Экология» в Волгоградской области успешно выполняются, за пять лет его реализации достигнуты существенные результаты. Так, в Волго-Ахтубинской пойме завершается работа по расчистке 197 км 93-х водоемов и возведению 74 водопропускных сооружений. В результате среднегодовая наполняемость поймы увеличилась с 40%  в 2019 году до  85% в 2024-м.  Произведена расчистка реки Арчеды во Фроловском районе, аналогичные работы ведутся на реке Медведица. Регион предложил федеральному центру до 2036 года провести такие же мероприятия еще на 55 водоемах – общая протяженность расчистки составит порядка 800 км. В новую программу также планируется включить строительство еще 85 водопропускных сооружений, мини-гидроэлектростанции и комплекса ГТС для дополнительного водообеспечения Волго-Ахтубинской поймы.
Кроме того, предлагается продолжить укрепление берега Волги в Ворошиловском, Советском, Краснооктябрьском и Советском районах Волгограда. В планах – строительство около 15 км объектов берегоукрепления, их реализация будет в значительной степени способствовать развитию городской инфраструктуры.
Планируется продолжить реконструкцию очистных сооружений и на острове Голодный. К концу текущего года в результате соединения нового блока биоочистки с действующими сооружениями Волгоград получит единый эффективный комплекс, что позволит снизить сброс загрязненных стоков в Волгу почти на 80% и улучшить экологические условия для более миллиона человек.
Вместе с тем, учитывая высокий процент технического износа действующего комплекса очистных сооружений на острове Голодный, определена потребность в проведении дополнительных  мероприятий по его реконструкции. Соответствующая информация направлена в Минстрой России для включения в новый федеральный проект «Вода России».
Следующий блок поручений Президента и задач нового нацпроекта касается создания комплексной системы мониторинга качества окружающей среды. Волгоградская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, где создана автоматизированная сеть из 10 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которая охватывает 55% населения региона. До 2034 года планируется создание еще десяти таких постов с охватом 66% жителей.
В Волгоградской области также совершенствуется система обращения твердых коммунальных отходов. Планируется к 2034 году решить поставленную федеральным центром задачу по обеспечению сортировки 100% образуемых отходов и снижению в два раза объема отходов, направляемых на полигоны.
Еще одно ключевое направление – сохранение лесов и восстановление лесопарковых зон вокруг городов и промышленных центров. Только до конца этого года в Волгоградской области будет проведено лесовосстановление на общей площади 2 215 га.  Цель до 2036 года – высаживать вдвое больше лесов, чем вырубается.
  - В соответствии с поручением главы государства, средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. Реализация этих задач напрямую связана с состоянием природы. Поэтому вопросы защиты окружающей среды для Волгоградской области остаются в числе приоритетных, которым органы власти совместно с общественностью продолжат уделять самое пристальное внимание, – заключила Ирина Соловьева.
В итоге Экологический совет при Волгоградской областной думе  положительно оценил реализацию в регионе мероприятий национального проекта «Экология».
Фото Волгоградской облдумы

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