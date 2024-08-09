Экология

Для спасения ерика и озера в Волго-Ахтубинской пойме построили два новых ВПС

Экология 09.08.2024 11:06
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09.08.2024 11:06


В Волгоградской области продолжает расти сеть водопропускных сооружений на территории волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе. 9 августа в администрации региона сообщили о готовности двух новых объектов, возведенных в рамках реализации национального проекта «Экология». По информации обладмина, данные сооружения не только улучшат водообеспеченность поймы, но и повысят качество жизни порядка 5,5 тыс. человек.

Одно из водопропускных сооружений расположено на ерике Морозовка в хуторе Щучий, – рассказали в профильном комитете  администрации Волгоградской области. – Этот ерик практически пересох из-за тромбирования искусственной насыпью, которая используется для проезда автотранспорта. Водопропускное сооружение решило эту проблему. 

Еще одно водопропускное сооружение, сообщают в облкомприроды, спасет озеро Клетское в станице Клетской Среднеахтубинского района.

Оздоровление Волго-Ахтубинской поймы, стартовавшее после проведенного в Волгограде в 2016 году президентом Владимиром Путиным Президиума Госсовета, является отдельным мероприятием нацпроекта «Экология», – напоминают представители комитета. – К этому дню в Волгоградской области возвели уже 65 из 74 запланированных до конца 2024 года водовыпусков. Кроме того, на территории расчищены русла 87 ериков, озер, рек. Вопрос обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы полностью снимет реализация губернаторского проекта по строительству комплекса ГТС с обводным каналом, шлюзами-регуляторами и мини-ГЭС для переброски воды из Волги. Инициатива направлена для включения в новую федеральную программу «Вода России», стартующую с 2025 года. Решение этой задачи повысит качество жизни более 1 млн человек, положительно повлияет на экосистему всего юга России.

Напомним, что 10 июля на межрегиональной конференции под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы Ростовской области Василия Голубева были рассмотрены проблемы оздоровления реки Дон, Донского бассейна и Цимлянского водохранилища. По итогу в федеральный центр направлены совместно сформированные предложения, основанные на уже накопленном в Волгоградском регионе опыте.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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