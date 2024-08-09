Под Волгоградом эвакуировали покупателей из магазина «Чижик»

Происшествия 09.08.2024 10:08
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09.08.2024 10:08
Накануне, 8 августа, во Фролово Волгоградской области покупатели и персонал были эвакуированы из-за угрозы пожара в магазине. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось в магазине «Чижик».
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что около девяти часов вечера в торговом зале произошло короткое замыкание без последующего горения.
Напомним, вечером 8 августа в Волжском загорелся один из торговых павильонов рынка. Огонь удалось быстро сбить.
Скриншот видео https://vk.com/officialfrolovo_new
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