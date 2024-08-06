В Волгоградской области 6 августа закроют ж/д переезд

В Волгоградской области временно ограничат движение машин через ж/д переезд в Светлоярском районе, сообщает V102.RU.

— Движение автотранспорта через ж/д переезд 48 пк станция Канальная закрывается с 6 на 7 августа в период с 22.00 до 06.00, — уточнили информагентству в районной администрации со ссылкой на сообщение Сарептской дистанции пути.

Уточняется, что на переезде проведут работы по замене устройства заграждения, что обеспечит безопасность движения поездов. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и пользоваться объездными путями.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по факту схода пассажирского поезда Казань – Адлер в Волгоградской области на ж/д переезде в Котельниковском районе.

Фото: архив ИА «Высота 102»