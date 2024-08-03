Валерий Ванин: Хотим провести в Волгограде ретро-матч «Ротора» и «Текстильщика»





В Волгограде уже этой осенью может состояться матч ветеранов «Ротора» и камышинского «Текстильщика». Об этом заявил легендарный футболист сине-голубых 70-80-х годов Валерий Ванин в интервью автору телеграм-канала В Волгограде уже этой осенью может состояться матч ветеранов «Ротора» и камышинского «Текстильщика». Об этом заявил легендарный футболист сине-голубых 70-80-х годов Валерий Ванин в интервью автору телеграм-канала «Воронов про спорт», передает V102.RU.









Валерий Иванович является воспитанником грозненского «Терека» и первые шаги в профессиональном футболе делал в местном «Тереке» под руководством будущего наставника «Ротора» Юрия Белоусова. Затем полузащитник пополнил состав волгоградцев. В интервью спортивному журналисту Никите Воронову известный футболист поделился воспоминаниями о знаковом этапе карьеры.- Когда я пришел в «Ротор», у меня были там уже хорошие знакомые. Это Саша Гузенко, который служил со мной. Валера Волчановский тоже. Мы вместе служили и играли в спортроте. Ну и, конечно, главный тренер Юрий Николаевич Белоусов. Он нас знал, все наши достатки и недостатки в футболе. Буквально через пять-шесть игр с начала сезона я попал в основной состав и отыграл 1975-й год. Я очень много матчей в общей сложности провел без замен. Если по статистике, то около 400 встреч получается, — заявил легендарный спортсмен.Валерий Ванин оценил и свое главное футбольное качество, которое помогало ему успешно выступать за волгоградский клуб.- Меня так и называли — «моторчик». Я свою левую бровку, можно сказать, протаптывал, или, как они говорили, «горела» левая бровка. У меня была очень хорошая выносливость. Прекрасной скоростью обладал Геннадий Шинкаренко. У меня выносливость развилась с детства. Лет в 8-10 у нас был огород. До него надо было дойти полтора километра. Я утром вставал перед школой, а бабушка у нас занималась огородами. В Грозном из канала черпал воду, таскал ведра и поливал огород. Было такое задание у меня по утрам туда и обратно. В итоге получалось три километра в одну и другую сторону. Наверное, это оказало очень большую роль. Я на всех сборах в Волгограде и Грозном потом отличался, бежал первый. Я работал, приходилось все слышать, ничего страшного. Некоторые партнеры подбадривали, говорили, что я молодец и чтобы я их тащил за собой. Они бежали за мной, — поделился бывший футболист.Валерий Иванович вспомнил и о совместном выступлении с известным волгоградским футболистом Александром Гузенко.- Гузенко играл, как мальчишки во дворе. Он принес в наш большой футбол все эти финты. Проходит по краю, надо уже простреливать, а он в этот момент под себя убирает. Думают, что все, сейчас прострелит, а он еще раз под себя. Этот бедный защитник уже падал, не знал, куда деваться. Гузенко очень качественно пользовался элементами дворового футбола в большой игре. Мы играли с ним на разных флангах — он справа, я слева. С Гузенко больше взаимодействовал Виктор Дивак. Но я с подач Гузенко очень много забивал, потому что он справа простреливал, я слева замыкал. Мы отрабатывали это часто на тренировках. Сашка приходил и подавал справа. Били по воротам и отрабатывали угловые. Однажды играли с «Динамо» из Ставрополя и еще одной командой. Сашка подавал угловой, а я, как будто две близняшки забиваю головой с его навеса с одного и того же места две игры подряд, — вспоминает известный футболист «Ротора».Вот почему трио нападающих - Файзулин-Рахимов-Гузенко – было на слуху в советском футболе.- Наша команда в одном сезоне забила больше 100 голов. На счету нападения оказался 81 забитый мяч. Во вторых лигах такого больше нигде не было. Каждый из этой троицы был очень жаден до футбола, особенно Радик. Он хотел сам забить и забивал. Очень хороший футболист. Володя Файзулин другого качества. Он очень быстрый и резкий. Мог обыграть на одном метре. И третий, Саша, который размашистый под себя и на себя. Вот это трио наводило ужас на защитников. Они дополняли друг друга, любили забивать. Были жадные и по-спортивному наглые. Спорили, кто будет бить пенальти. Потом мне пришлось исполнять. Главный тренер Юрий Николаевич говорил, что будем отрабатывать пенальти на тренировках. У кого будет лучше получаться, тот и будет исполнять. По статистике получалось, что все — Файзулин, Гузенко, Рахимов и я били пенальти, - рассказал ветеран.После завершения игровой карьеры Ванин работал в камышинском «Текстильщике» и застал расцвет и попадание клуба в Кубок УЕФА в 1994-м году. В связи с 30-летним юбилеем данного события рассматривается возможность проведения товарищеского матча предстоящей осенью между ветеранами «Ротора» и «Текстильщика» на «Волгоград Арене», сообщил Валерий Иванович.- Мы хотели сыграть в Камышине, но стадион не готов к проведению такого мероприятия. Поэтому предложили перенести на волгоградский стадион. Нашей задачей будет собрать полноценную команду ветеранов, которая может хоть как-то выйти и поиграть. И у «Ротора» будет такая возможность. Соберем всех, кто согласится, кого найдем и кто может побегать еще. Не все уже могут играть. Ровно 30 лет этой осенью будет участию в Кубке УЕФА. В городе тогда наблюдался футбольный бум. Полные трибуны собирались. Стоячие места были и ажиотаж большой. Комбинат выделял холодильники и машины дефицитные. Лотерейные билеты вручались болельщикам и разыгрывались призы. Самым запоминающимся событием в тот период стала поездка во Францию на игру «Текстильщика» с «Нантом», — поделился Валерий Ванин.Информацию о возможном проведении матча между ветеранами «Ротора» и «Текстильщика» также в интервью спортивному журналисту и автору телеграм-канала «Воронов про спорт» после встречи за Суперкубок России на «Волгоград Арене» 13 июля подтвердил председатель регионального комитета физической культуры и спорта Владимир Попков.- Есть инициатива ветеранов спорта Камышина провести некий ретро-матч, который будет приурочен к 30-летнему выступлению «Текстильщика» в Кубке УЕФА. Сейчас эта инициатива рассматривается и в случае положительного решения, наверное, будет реализована, — заявил руководитель.