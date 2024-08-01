Цены на авиабилеты в Волгограде преодолели планку в 14 тысяч рублей

Стоимость билетов на самолеты резко выросла в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, только за одну неделю цена на авиаперелет в экономклассе на расстояние в тысячу километров взлетела на 9,5%. В итоге средняя стоимость такого перелета впервые превысила планку в 14 тысяч на 195 рублей.

Напомним, в январе 2024 года авиаперелеты на указанное расстояние обходились пассажирам примерно в 10 тысяч рублей. За полгода, таким образом, цена на билеты выросла более чем на 4 тысячи рублей.

При этом не так давно ФАС РФ пригрозила авиакомпаниям санкциями в случае необоснованного повышения цен. Однако, как видно, это не помогло.